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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن..عنبر تكشف عن تصرف مفاجىء من فيفي عبده.. نقل فاتن الحلو إلى المستشفى .. إيرادات صادمة لمرعي البريمو

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..
 

خلتني أغير كل هدومي قبل التصوير.. عنبر تكشف عن موقف جمعها بفيفي عبده

حلت الفنانة عنبر ضيفة على برنامح “ قعدة ستات ” ، والذي تقوم بتقديمه الإعلامية مروة صبري ، حيث كشف عن واقعة جمعتها بالفنانة فيفي عبده ضمن أحداث مسلسل “ طائر الحب ”.

وقالت عنبر فى تصريحات تليفزيونية إن  الفنانة فيفي عبده تسببت فى أن  تقوم بتغير كل ملابس الشخصية التى لعبتها ضمن أحداث مسلسل “ طائر الحب " بسبب وجمود تشابه بينهم . 

 

كندة علوش تستعين بجماهير النادى الأهلى لدعم القضية الفلسطينية.. تفاصيل

نشرت الفنانة كندة علوش تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إكس” (تويتر سابقا)، بشأن القضية الفلسطينية وما يجرى حاليا من جانب العدو الإسرائيلي من غارات على قطاع غزة بعد ضربة طوفان الأقصى لإسرائيل.

واستعانت كندة علوش بفيديو لجماهير الناديين الاهلى المصرى والترجي التونسي وهما يهتفان بفلسطين وقالت: "يا رب الطف بأهلنا في غزة وفي فلسطين.. نحن لنا الهتاف والحماس والدعاء والصلاة من وراء الشاشات وهم وحدهم من يدفع الثمن.. يا رب لطفك بالأطفال والأمهات لطفك بالمدنيين.. يا رب اجعلها ليلة آمنة على أهلنا في فلسطين وانصرهم يا رب العالمين".

 

نقل فاتن الحلو إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. صور

نشرت الفنانة ومدربة الأسود فاتن الحلو صور عبر حسابها الشخصي بموقع  التواصل الاجتماعي فيسبوك وهى داخل المستشفى حيث تعرضت إلى وعكة صحية شديدة.

 

إيرادات السينما .. "فوي فوي" يتصدر ومحمد هنيدي يتراجع إلى مؤخرة القائمة

 

يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبدالعزيز،  “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان، كما عرضت مؤخرا  أفلام أخرى هي: “العميل صفر، ووش فى وش، فوي فوي ، حسن المصري ".

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، 771,586 جنيها، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

 

تجسد دور مطربة شهيرة.. الصورة الأولى لـ انجلينا جولي من فيلم Maria

تواصل الفنانة العالمية إنجلينا جولي، تصوير دورها ضمن أحداث فيلمها الجديد  Maria ، والتى تلعب فيه  شخصية المغنية الشهيرة ماريا كالاس.

ونشرت إحدى المجلات العالمية صور من الشكل الذى من المقرر ان تظهر به الفنانة العالمية إنجلينا جولي  فيلمها الجديد  Maria .

القضية الفلسطينية الفنانة كندة علوش الإعلامية مروة صبرى Maria العدو الاسرائيلي الفنانة فيفي عبده النادي الأهلي

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