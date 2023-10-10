تجسد دور مطربة شهيرة.. الصورة الأولى لـ انجلينا جولي من فيلم Maria

تواصل الفنانة العالمية إنجلينا جولي، تصوير دورها ضمن أحداث فيلمها الجديد Maria ، والتى تلعب فيه شخصية المغنية الشهيرة ماريا كالاس.

ونشرت إحدى المجلات العالمية صور من الشكل الذى من المقرر ان تظهر به الفنانة العالمية إنجلينا جولي فيلمها الجديد Maria .

فيلم Maria من إخراج المخرج الشهير بابلو لارين ماريا، ويتناول العمل السيرة الذاتية للمطربة ماريا كالاس ، والتى تعد من أهم مغنيات الاوبرا.

ويشارك انجلينا جولي في بطولة الفيلم كلا من، بييرفرانشيسكو فافينو، وألبا روهرواشر، وهالوك بيلجينر، وكودي سميت ماكفي، وفاليريا جولين.

وظهرت عدة صور التي تم التقاطها حديثا وسربت للممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، مع ملياردير أمريكي في موعد للغداء.

ووفقا لموقع “الصفحة السادسة”، قضت أنجلينا جولي معه 3 ساعات كاملة في الحديث في المطعم مع وريث الملياردير “ديفيد ماير دي روتشيلد” في موعد غداء في ماليبو، كاليفورنيا.

وظهرت بينما تسير بجوار الملياردير “ماير دي روتشيلد” من أغنى العائلات في العالم، وكان يبتسم ويضحك مع انجلينا، وكان يرتدي ملابس غير رسمية، وهي بنطال أزرق داكن وقميصا رماديا وسترة وحذاء أسود.