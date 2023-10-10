عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كندة علوش تستعين بجماهير النادى الأهلى لدعم القضية الفلسطينية.. تفاصيل

كندة علوش
كندة علوش

نشرت الفنانة كندة علوش تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إكس” (تويتر سابقا)، بشأن القضية الفلسطينية وما يجرى حاليا من جانب العدو الإسرائيلي من غارات على قطاع غزة بعد ضربة طوفان الأقصى لإسرائيل.

واستعانت كندة علوش بفيديو لجماهير الناديين الاهلى المصرى والترجي التونسي وهما يهتفان بفلسطين وقالت: "يا رب الطف بأهلنا في غزة وفي فلسطين.. نحن لنا الهتاف والحماس والدعاء والصلاة من وراء الشاشات وهم وحدهم من يدفع الثمن.. يا رب لطفك بالأطفال والأمهات لطفك بالمدنيين.. يا رب اجعلها ليلة آمنة على أهلنا في فلسطين وانصرهم يا رب العالمين".

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

زواج تامر عاشور ونانسى نور.. اعرف فارق العمر بينهما

كندة علوش

وكانت كندة علوش نشرت صورتها أثناء حضور العرض العالمي لفيلمها "الحافلة الصفراء"، ضمن مسابقة "Discovery" بفعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع “إنستجرام”.

وعلقت كندة علوش قائلة: "على السجادة الحمراء لفيلمنا الأتوبيس الأصفر بمهرجان تورنتو السينمائي".

وقد نشرت كندة علوش مؤخرًا فيديو تعرب فيه عن سعادتها لمشاركتها بالفيلم، من خلال صفحتها الرسمية على موقع “إنستجرام”.

وعلقت كندة علوش: "تجربة استثنائية لا تشبه غيرها.. رحلة مختلفة خاصة عشتها مع طاقم فيلم الحافلة الصفراء أعتز بكل لحظة فيها". 

ولفتت إلى أن قصة الفيلم إنسانية، لمست قلبها منذ أن قرأت النص، مضيفة: "عمل إنساني وحساس أتمنى أن يلمس قلب كل من يشاهده مثلما لمس قلبي من أول صفحات النص الذي كتبته وأخرجته المخرجة ويندي بيدنارز".

وأضافت كندة علوش أنها كانت مستمتعة بالتجربة جدًا، معلقة: "استمتعت جدًّا بالعمل مع نجوم بوليوود.. وتشرفت بالعمل مع طاقم العمل الرائع.. ابتداء من المنتجة والمخرجة مرورًا بكل فرد من الكاست والكرو".

وقالت كندة علوش، فى تصريحات سابقة سابقًا، إنها ستلعب دور امرأة تدعى ميرا، وهى مديرة مدرسة.

وأضافت كندة علوش أن نص الفيلم شدهها وتمنت على الفور أن تكون جزءًا منه، معلقة: "أول ما قرأت أول 10 صفحات من السيناريو، تأكدت أني لازم كون جزء من هذا الفيلم.. لأنه بيحكي عن قصة بشرية بتصير بأي مكان في العالم".

فيلم الحافلة الصفراء

وفيلم "الحافلة الصفراء" يحكى عن فتاة عمرها 6 سنوات تتوفى من ارتفاع درجة الحرارة في المدرسة، ويناقش موضوع الأمومة والفقدان، وهو يعتبر أول فيلم يكون إنتاجه مشتركًا بين العرب والهند.

الفنانة كندة علوش القضية الفلسطينية كندة علوش النادي الأهلي نادي الترجي التونسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

مصر: هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

العاصفة الشمسية تقترب.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا 11 أكتوبر؟

زيادة مخصصات أصحاب المعاشات.. صرف زيادتين أول نوفمبر | اعرف التفاصيل

سرها عجيب في جلب الرزق وسداد الدين .. اغتنم هذه الآية ورددها

بشرى سارة من الحكومة بشأن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية.. وهؤلاء معاقبون

محكوم عليه بالحبس 197 سنة.. القبض على صاحب سلسلة صيدليات بالجيزة

موضوعات متعلقة

محمد رضوان يكشف كواليس فيلم الإسكندراني لخالد يوسف

عيد ميلاد الكينج.. لسه الحزن بيفرح.. مشوار محمد منير حدوتة مصرية

اللهم احفظهم.. مروة ناجي تدعم الشعب الفلسطيني بعد قصف غزة

في عيد ميلادها.. شاهد صورة نادرة لـ ابنة صفاء أبو السعود المحجبة

زواج تامر عاشور ونانسى نور.. اعرف فارق العمر بينهما

زواج تامر عاشور ونانسي نور.. من هى المذيعة المشهورة؟

فؤاد عبد الواحد يطرب الجمهور على مسرح أبوبكر سالم بالرياض

في دورته الثالثة.. بشرى تقدم حفل ختام مهرجان البحرين السينمائي

ترشيحاتنا

سنة أولى سواقة.. 12 خطوة للتعامل مع سيارتك

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

هدايا الحكومة تتواصل.. حدث يهم كل المصريين السبت القادم وهؤلاء هم المستهدفون

نداء عاجل من الصحة العالمية بشأن الوضع الإنساني في غزة

بيلاروسيا تبحث إنشاء مركزًا للحبوب في الموانىء المصرية

فلسطين.. ارتفاع أعداد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 788 شخصا و4100 جريح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقل فاتن الحلو إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. صور

بعد انقطاع الكهرباء والإنترنت والمياه.. فلسطينية تروي معاناتها مع أسرتها المحتجزة| صور

مطالب بطرد السفير الإسرائيلي.. اشتعال مظاهرات مؤيدة لفلسطين في بريطانيا| صور

7 أكتوبر.. الصور الأولى من هجوم حماس على الإسرائيليين

فيديو

تلقى عروضا خارجية.. وكيل أسوريو يوضح حقيقة رحيل أسوريو عن الزمالك /فيديوجراف

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ