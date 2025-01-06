محافظ الأقصر يتابع آخر مستجدات منظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعا موسعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية، بحضور نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد وأحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الشيمي سكرتير مساعد المحافظة.

ويأتي الاجتماع في ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، بهدف انجاز وإسراع وتيرة العمل في تلك الملفات.

واستمع محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، لعرض عن آخر موقف لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشيداً بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جهود مكثفة لرفع معدلات انجاز هذه الملفات.

ووجه المحافظ باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على ضرورة تنظيم لقاء اليوم الفتوح مع الموطنين بكل مركز ومدينة بصورة دورية أسبوعية منتظمة لحل مشاكل المواطنين في جميع القطاعات الخدمية وإيجاد حلول فورية لها وبأسرع وقت ممكن، مؤكدا على ضرورة حسن معاملة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم بالشكل اللائق.

حضر الاجتماع، رؤساء المدن والمراكز ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية للقرى ومسئولي الزراعة والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، والإيرادات والتحصيل، والمراكز التكنولوجية والمنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.