رضا عبد العال يوجه نصيحه لشيكابالا بعد مباراة بلاك بولز

أكد رضا عبدالعال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، أن محمود عبدالرازق شيكابالا كابتن فريق الزمالك كان نقطة تحول في مباراة القلعة البيضاء أمام بلاك بولز بطل موزمبيق في مباراة الفريقين ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وقال رضا عبدالعال في تصريحات على قناة "تن": "شيكابالا ما زال أمامه الكثير في الملاعب بشرط أن يشارك في أوقات معنية من المباريات ليكون نقطة تحول لصالح فريقه أمام المنافسين".





وتابع: "أنصح شيكابالا بعدم الاعتزال بعد نهاية الموسم الجاري والاستمرار مع نادي الزمالك حتى نهاية عقده والتتويج بأكثر من بطولة".