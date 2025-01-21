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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد.. هدف محمد صلاح لصالح ليفربول في مرمى ليل الفرنسي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد
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افتتح محمد صلاح، أهداف ليفربول ضد ليل بالدقيقة 34 من زمن المباراة، ليرفع رصيده إلى 50 هدفا في البطولات الأوروبية بقميص الريدز وفقا لما ذكره الحساب الرسمى للنادى على منصة "إكس".

ونجح فريق ليفربول الإنجليزي، الذى يلعب بين صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، فى إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره ليل الفرنسي، بهدف دون مقابل، فى المباراة المقامة بينهما على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدورى لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالى.

وأدرك ليل التعادل عن طريق جوناثان دايفيد في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.


ترتيب ليفربول وليل فى دوري الأبطال

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة وحسم تأهله إلى دور الستة عشر، بينما يتواجد ليل فى المركز الثامن برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة.

وحقق صلاح أرقامًا مميزة على مدار مشواره مع مسابقة تشامبيونزليج قبل لقاء الليلة، حيث لعب 85 مباراة قبل لقاء الليلة وسجل 46 هدفًا في الأدوار النهائية، منها 43 مع ليفربول، وهدفين مع بازل السويسري، وهدفًا مع روما الإيطالي، كما أحرز 4 أهداف في التصفيات التمهيدية لدوري الأبطال، مما يبرز تألقه المستمر في البطولة الأوروبية الأكبر.

ويبحث صلاح عن حصد النجمة الثانية فى دوري الأبطال، بعدما حصل على اللقب مع ليفربول على حساب توتنهام فى نهائي نسخة 2019، وكان قبلها تأهل إلى النهائي عام 2018 وخسر الريدز وقتها على يد ريال مدريد 3-1.

محمد صلاح ليفربول ليل

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