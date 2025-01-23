وحدات تكافؤ الفرص تنظم 10 ندوات توعوية ودينية تستهدف السيدات بالشرقية

قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية بتنفيذ 10 ندوات دينية وتوعوية وثقافية ، إستهدفت السيدات ، تناولت (فضائل شهر رجب - الإحتفال بليلة الإسراء والمعراج - الوقاية من نزلات البرد - التعريف بالأنشطة التي يقدمها المجلس القومي للمرأة - طرق التخلص من المخلفات الإلكترونية - حقوق المرأة العاملة في قانون الخدمة المدنية -خطورة الكلمة - أتحقق قبل ما تصدق – بناء الإنسان أساس بناء الأوطان - رحلة الإسراء والمعراج).

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها إحتياجًا للتوعية والرعاية.

وفى سياق متصل أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن وحدات تكافؤ الفرص كثفت نشاطها بنطاق المحافظة حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بحي ثان الزقازيق بتنظيم ندوة ندوتين بعنوان ( فضائل شهر رجب" والإحتفال بليله الإسراء والمعراج وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ولجنة الدعوة.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم أربع ندوات بعنوان (حقوق المرأة العاملة في قانون الخدمة المدنية -خطورة الكلمة – أتحقق قبل ما تصدق - بناء الإنسان أساس بناء الأوطان) وذلك بمقر مركز فاقوس ومقر المدينة الآمنه بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ووحدة حماية الطفل بالمركز وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة القنايات بتنظيم ندوة بعنوان (رحلة الإسراء والمعراج) وذلك بالتعاون مع لجنة الوعظ بالأزهر الشريف.