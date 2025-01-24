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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو يبحث مع الناتو أولويات السياسة الخارجية المباشرة لترامب

وزير خارجية الولايات المتحدة
وزير خارجية الولايات المتحدة
القسم الخارجي
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تحدث وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي يوم الأربعاء “لتفصيل أولويات السياسة الخارجية المباشرة للرئيس ترامب”، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم تامي بروس يوم الخميس.

وجاءت هذه الدعوة قبل تصريحات الرئيس دونالد ترامب في دافوس يوم الخميس والتي دعا فيها حلفاء الناتو إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 5٪ من ناتجهم المحلي الإجمالي.

وفي مكالمته مع روتي، عزز روبيو "التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي والأهمية المستمرة للحلف للأمن الدولي" و"ناقشا أهمية وجود حلفاء دفاعيين قادرين وتقاسم الأعباء الحقيقية".

وتحدثوا أيضًا عن "أهمية إنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا والحاجة إلى حل سلمي" و"اتفقوا على أن منطقة اليورو الأطلسي ومنطقة المحيط الهادئ الهندي مرتبطان ارتباطًا وثيقًا وعلى الحاجة إلى مزيد من التعاون والتفاهم بين المناطق". وفقا للقراءات.

وفي منشور على موقع X، وصف روتي المناقشة بأنها "مكالمة جيدة"، وكتب "من الرائع انضمامك إلينا!"

وكتب روتي: "أتطلع إلى الترحيب بكم في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والعمل معًا بشأن أوكرانيا وروسيا والصين". "إن زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا وتعزيز الإنتاج الدفاعي عبر الأطلسي يجعلنا جميعا أقوى."

وتحدث روبيو أيضًا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأربعاء، وفقًا لبيان منفصل. وشدد على أهمية تركيا كحليف في حلف شمال الأطلسي وعلى العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا.

وتحدث الاثنان أيضًا عن "الحاجة إلى انتقال شامل في سوريا، وضمان أن الحكومة الجديدة تمنع سوريا من أن تصبح مصدرًا للإرهاب الدولي، وحرمان الجهات الفاعلة الأجنبية الخبيثة من فرصة استغلال المرحلة الانتقالية في سوريا لتحقيق أهدافها الخاصة". قال.

وأضاف البيان أن روبيو "عبر أيضا عن خالص تعازيه للأرواح التي فقدت والمصابين في الحريق المأساوي الذي وقع في فندق بولو".

دونالد ترامب الولايات المتحدة دافوس ماركو روبيو هاكان فيدان روبيو

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