صينية السي فود في المنزل أرخص من عروض التوفير.. 3 أنواع سمك

إعداد صينية سي فود في المنزل يمكن أن يكون خيارًا اقتصاديًا مقارنة بعروض التوفير في بعض الأماكن والمطاعم، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحضير صينية سي فود شهية باستخدام أنواع سمك متنوعة وبأسعار معقولة.

إليك طريقة بسيطة لصنع صينية سي فود في المنزل باستخدام 3 أنواع من السمك:



مقادير صينية سي فود

500 جرام سمك فيليه (مثل سمك البلطي أو الدنيس)

300 جرام جمبري

2 سمك الماكريل

خضروات (مثل الفلفل الملون، الكوسا، الطماطم) حسب الرغبة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

توابل (مثل الكمون، الكزبرة، الفلفل الأسود، الملح) حسب الذوق

للتزيين أعشاب طازجة (مثل البقدونس أو الشبت)





طريقة تحضير صينية سي فود

قومي بغسل وتنظيف السمك جيدًا، وتقطيع الخضروات إلى شرائح رقيقة.

في وعاء كبير، امزجي عصير الليمون مع الثوم المفروم، الزيت، التوابل، والملح. ضعي السمك والجمبري في الخليط واتركيهم ليتبلوا لمدة 15-20 دقيقة.

سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ضعي الخضروات في قاع صينية الفرن، ثم رصي السمك والجمبري عليها.

غطي الصينية بورق الألومنيوم، وضعيها في الفرن لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج السمك والمأكولات البحرية.

قدمي الصينية مع الأعشاب الطازجة مثل البقدونس أو الشبت، ويمكنك تقديمها مع الأرز الأبيض أو الخبز.





ملاحظات تساعد على التوفير عند تحضير صينية سي فود

يمكنك اختيار أنواع السمك المتاحة بأسعار معقولة مثل البلطي أو البوري بدلاً من الأنواع الغالية.

من خلال إعداد الصينية في المنزل، يمكنك التحكم في المكونات وجودتها بما يتناسب مع ميزانيتك.

بهذه الطريقة، ستكون صينية السي فود لذيذة واقتصادية في الوقت ذاته!