قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرارات جمهورية حاسمة تحمل رسائل طمأنينة للمواطنين
موجودة في المنزل.. علاجات طبيعية تخلصك من الزوائد الجلدية
للقضاء على إكس وبلوسكاي.. تطبيق ثريدز يقدم ميزات جديدة
رئيس اتحاد الناشرين العرب: معرض القاهرة الدولي للكتاب الأهم في المنطقة
الضاني بـ500 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق| فيديو
الأهلي يستعد للإعلان عن أولى الصفقات الشتوية بتعاقده مع نيجك جراديشار
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 24-1-2025 بسوق العبور
الإعلان عن علاج جديد يمزج بين المناعي والجيني لاستهداف ورم جدار الرئة
آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
الصحة تطلق 3 قوافل طبية لعلاج المواطنين بالمجان
تفاصيل إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2025 .. ما هي الفئات المستثناة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

صينية السي فود في المنزل أرخص من عروض التوفير.. 3 أنواع سمك

صينية السي فود
صينية السي فود
هاجر هانئ
×

إعداد صينية سي فود في المنزل يمكن أن يكون خيارًا اقتصاديًا مقارنة بعروض التوفير في بعض الأماكن والمطاعم، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحضير صينية سي فود شهية باستخدام أنواع سمك متنوعة وبأسعار معقولة.

 إليك طريقة بسيطة لصنع صينية سي فود في المنزل باستخدام 3 أنواع من السمك:


مقادير صينية سي فود

 500 جرام سمك فيليه (مثل سمك البلطي أو الدنيس)

 300 جرام جمبري

2  سمك الماكريل

 خضروات (مثل الفلفل الملون، الكوسا، الطماطم) حسب الرغبة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

 توابل (مثل الكمون، الكزبرة، الفلفل الأسود، الملح) حسب الذوق

للتزيين أعشاب طازجة (مثل البقدونس أو الشبت)


 

طريقة تحضير صينية سي فود

قومي بغسل وتنظيف السمك جيدًا، وتقطيع الخضروات إلى شرائح رقيقة.

 في وعاء كبير، امزجي عصير الليمون مع الثوم المفروم، الزيت، التوابل، والملح. ضعي السمك والجمبري في الخليط واتركيهم ليتبلوا لمدة 15-20 دقيقة.

 سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ضعي الخضروات في قاع صينية الفرن، ثم رصي السمك والجمبري عليها.

 غطي الصينية بورق الألومنيوم، وضعيها في الفرن لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج السمك والمأكولات البحرية.

 قدمي الصينية مع الأعشاب الطازجة مثل البقدونس أو الشبت، ويمكنك تقديمها مع الأرز الأبيض أو الخبز.


 

ملاحظات تساعد على التوفير عند تحضير صينية سي فود

يمكنك اختيار أنواع السمك المتاحة بأسعار معقولة مثل البلطي أو البوري بدلاً من الأنواع الغالية.

 من خلال إعداد الصينية في المنزل، يمكنك التحكم في المكونات وجودتها بما يتناسب مع ميزانيتك.

بهذه الطريقة، ستكون صينية السي فود لذيذة واقتصادية في الوقت ذاته!

سي فود الجمبري صينية سي فود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

واى فاى

لو مش عارف تفعل مكالمات الواى فاى الجديدة ..استخدم هذه الاكواد

أصدر البريد المصري تحذيرًا عاجلًا للمواطنين من رسائل نصية مشبوهة تتضمن روابط تستهدف سرقة بياناتهم الشخصية.

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء.. ما القصة؟

موعد صرف معاشات فبراير 2025

موعد صرف معاشات فبراير 2025 رسميًا بعد رفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه

البنك الأهلي

رسالة عاجلة من البنك الأهلي المصري لعملائه

سعر الذهب

سعر أغلى جرام ذهب اليوم 24-1-2025

الدولار

كم سعر 100 دولار في البنك؟.. تراجع جديد في سعر الأخضر رسميًا اليوم الجمعة

اسعاف - أرشيفية

القصة الكاملة لحادث طالبة سراي القبة.. مصابة بـ 40 غرزة

ترشيحاتنا

روسيا

سكرتير مجلس الأمن الروسي يحذر من ارتفاع مخاطر التصادم النووي

مطار روسي

روسيا تعلق العمل بالمطارات بسبب هجوم أوكراني

ارشيفي

بشرط واحد.. إعلام عبري: 90 فلسطينيا من أصحاب المؤبدات ينتظر الإفراج عنهم غدًا

بالصور

بفستان قصير| سارة سلامة تثير ضجة بإطلالتها في باريس

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

أيتن عامر تثير الجدل بإطلالتها في الرياض| صور

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

بربع كيلو لحمة.. طريقة عمل الكفتة بالبرغل

الكفتة
الكفتة
الكفتة

بدو سرابيط الخادم يرفضون تفكيك تلفريك المدينة الإنجليزية بقمة جبل أم بجمة

تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة
تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة
تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة

فيديو

ايمس سمير غانم وحسن الرداد

ربنا يسهل .. حسن الرداد يحسم جدل حمل ايمي الثاني

اروي جودة

اروي جودة مش الاولي … مشاهير تزوجو من اجانب

انغام

قبلة عفوية تضع أنغام وعبد المجيد عبدالله في موقف محرج ورد غريب من حسين فهمي

علاء مرسي

أنا أفضل من عادل إمام لولا الظلم .. علاء مرسي يتحدث بجرأة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد