مجدي عيد الغني يكشف موقف مشاركة مصطفى العش مع الأهلي وزد

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني عن موعد مشاركة نجم الأهلي الجديد مصطفي العش مع الفريق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني : الأربعاء 22 يناير: مصطفى العش يشارك أمام بيراميدز مع زد في الدوري المصري

و أضاف : الأحد 26 يناير: مصطفى العش قد يشارك أمام بيراميدز مع الأهلي في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير الجاري في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويطمح الأهلي لاقتناص الثلاث نقاط من نظيره بيراميدز، للحفاظ على مركزه بالقمة، ولتعويض جماهيره عن المستوى المتراجع للفريق في الفترة الأخيرة.