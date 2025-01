بعد أزمته الأخيرة.. زوجة جاستن بالدوني توجه رسالة في عيد ميلاده الـ41

1/27/2025 3:08:39 AM

حرصت إميلي بالدوني، زوجة جاستن بالدوني، على الاحتفال بعيد ميلاده الـ41 بطريقة مميزة، حيث عبرت عن حبها ودعمها له برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، يوم الجمعة 24 يناير.

ونشرت إميلي صورة عائلية جمعتها بجاستن وأطفالهما ماييا وماكسويل، وعلّقت قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبي. أحتفل بالرجل والزوج والأب الذي أنت عليه. سأختارك مرةً أخرى وأخرى”.

كما شاركت شقيقته، سارا بالدوني، تهنئة خاصة بمناسبة عيد ميلاده، عبر صورة نشرتها على حسابها مع تعليق قالت فيه: “عيد ميلاد سعيد JB، أحبك وأحتفل بك – الرجل الذي أنت عليه، الحب الذي تمثله، وقوة ارتباطك بالله”، ولم تخفِ حسها الفكاهي، مضيفة: “سأستمر في مضايقتك بعناق قوي حتى نهاية الزمان”.

ولم يتوقف الدعم العائلي عند هذا الحد، حيث قدمت والدته، شارون بالدوني، رسالة حب واعتزاز مليئة بالمشاعر عبر إنستغرام، احتفالاً بعيد ميلاد ابنها. واستعادت لحظات جميلة من عمله في مسلسل Jane the Virgin، مشيرةً إلى الأجواء الإيجابية التي ميزت تلك الفترة، وكتبت:

“عيد ميلاد سعيد يا جاستن. أتذكر لحظة رائعة بعد النهاية الأخيرة للمسلسل، حيث ملأ الفرح والحب المكان، وُلدت الصداقات، وسادت النزاهة واللطف بين الجميع”.

وألمحت والدته إلى التحديات التي يواجهها جاستن في الوقت الراهن، بما في ذلك الجدل المحيط بفيلمه الأخير It Ends with Us مع بليك ليفلي، قائلة: “مع حفاظك على نزاهتك، ستضيء العدالة والحقيقة اليوم وإلى الأبد”. وختمت رسالتها قائلة: “أحبك أكثر مما تتصور! عيد ميلاد سعيد يا ولدي الجميل! أتمنى أن يواصل الله أن يباركك بالحق”.