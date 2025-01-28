«المصرية للكتاب»: معرض القاهرة الدولي يركز على تنمية الوعي لدي الشباب

قال الدكتور مصطفى رياض، أستاذ الأدب الإنجليزي والترجمة بكلية الآداب بجامعة عين شمس، عضو مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب يسلط الضوء على الاهتمام بالوعي الذي يشمل الشعب المصري بأكمله.

وأضاف «رياض»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الشباب كان لهم دور كبير في الوجود بالمعرض سواء بالنسبة للرواد وخاصة الهيئة المصرية العامة للكتاب التي تلقت دفعة كبيرة، مشيرا إلى أنّها اهتمت بالشباب كثيرا خاصة فيما يتعلق بالترجمة، معلقا: «نريد جيلا جديدا من المترجمين في زمن الذكاء الاصطناعي».

وتابع: «لذا نجد أنه في كثير من الفعاليات الخاصة بالصالون الثقافي هناك نصيب للذكاء الاصطناعي وتوضيح كيفية التعامل معه، وترويضه، واستخدامه بطريقة مثلى»، لافتا إلى أنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب حقق نجاحا كبيرا هذا العام وكان هناك حضور غير مسبوق لعام 2025، إذ يحتوي على ثقافة ضخمة وتعليم وتركيز على الطفل والأجيال القادمة.