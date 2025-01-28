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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يوجه بتوفير أحدث الطعوم الخاصة بالعدوى الفيروسية التنفسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر
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التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلي شركة فايزر للمستحضرات الدوائية والحيوية، وممثلي شركة "ABBOTT" المتخصصة في مجال الرعاية الصحية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

يأتي ذلك على هامش أعمال مؤتمر معرض الصحة العربي (Arab Health Expo)، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُقام خلال الفترة من 27- 29 يناير 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد خلال لقائه مع شركة فايزر، على أهمية استكمال العمل وتعزيز خطط التعاون، والشراكات بين الوزارة والشركة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة والارتقاء بالقطاع الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون المشترك، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، فضلاً عن التعاون في علاج حالات الهيموفيليا المتطورة، إلى جانب استخدام آليات الذكاء الاصطناعي لجمع بيانات مريضات سرطان الثدي.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن وزير الصحة، وجه خلال الاجتماع بتعزيز التعاون مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» لتوفير أحدث الطعوم الخاصة بالعدوى الفيروسية التنفسية، بما يضمن تغطية الاحتياج المحلي وتوفير منتج بسعر مناسب للجمهور، لافتاً إلى الاتفاق على توريد تطعيم الالتهاب السحائي الرباعي، بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز الاستثمار والتعاون في مجال البحث العلمي، فضلاً عن توفير دورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الأطقم الطبية وصقل مهاراتهم.

وقال «عبدالغفار» إن  لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء   مع شركة "ABBOTT"، تضمن الاتفاق على توفير أدوات التشخيص المتطورة الخاصة بالكشف المبكر عن الأمراض ومراقبتها ومن بينها (مرض السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية، الأمراض المعدية).

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة سبل التعاون المشترك لتطوير معدات المختبرات وتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية، بما يضمن رفع وصقل مهاراتهم، فضلاً عن بناء قدرات الأطقم الطبية عن طريق تنفيذ برامج تدريبية للكوادر الطبية على استخدام أجهزة Abbott الطبية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة وضع استراتيجيات مشتركة لخفض معدلات وفيات الرضع والأمهات، مشيراً إلى أن الشركة تعد شريك أساسي في الحملات الوطنية للكشف المبكر عن أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم.

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