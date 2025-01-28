ما حكم الصلاة وراء إمام فعل أشياء قد تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أحد الأشخاص، يسأل عن "حكم صلاته إذا اكتشف أن الإمام قام ببعض الأفعال التي قد تؤثر على صحة الصلاة؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن الصلاة لا تبطُل بمجرد تحرك الإمام أو قيامه ببعض الأفعال غير المعتادة، ولكن يجب على المصلين أن يكونوا على دراية جيدة بأحكام الصلاة؛ لكي يتمكنوا من التصرف بشكل صحيح في حال حدوث أي خطأ أثناء الصلاة.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أن بعض الحركات البسيطة لا تُفسد الصلاة، لكن على المصلين أن يعرفوا كيف يتصرفون في حالة حدوث سهو، مثل الصلاة ركعتي سهو في حال الحاجة.

وأكد أن الأئمة الذين يتقدمون لإمامة الصلاة، يجب أن يكونوا على علم كامل بأحكام الصلاة، وكيفية التعامل مع أي خلل قد يحدث خلالها، لافتا إلى أن التقدم للإمامة، هو مسؤولية كبيرة، وليست أمرًا يُفخر به أو يُتنافس عليه، حيث أن الإمام يتحمل مسؤولية كبيرة أمام الله في حال حدوث أي خطأ في أثناء الصلاة.

وأضاف أن من يدخل في إمامة الصلاة، يجب أن يكون مستعدًا لتحمل المسؤولية، حيث لا يُعتبر الأمر مجرد شرف، بل هو دين يجب تعلمه وتنفيذه على أكمل وجه.