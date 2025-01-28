بيراميدز متصدرًا والزمالك وصيفًا.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد ختام مواجهات الجولة العاشرة

انتهت منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز اليوم، الثلاثاء.

وجاء اليوم الختامي من الجولة العاشرة بمواجهتين، أولهما بين البنك الأهلي وبتروجت، وآخرها كان لقاء سموحة ضد زد.

وجاءت نتائج تلك المواجهات وجدول ترتيب الدورى كالتالى:

وفاز بتروجت على البنك الأهلى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

كما فاز سموحة على زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة العاشرة من مسابقة دورى نايل .

أما عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد ختام مواجهات الجولة العاشرة، فهي كالتالي: