شاحنات المساعدات الإنسانية تواصل الدخول إلي غزة.. فيديو

رصد محمد أبو شنب، مراسل صدى البلد، آخر تطورات وصول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح أبو شنب في مداخلة عبر الفيديو من أمام معبر رفح، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المساعدات الإنسانية والإغاثية لا تزال تتجه من أمام معبر رفح الآن.

وأضاف أن شاحنات المساعدات الإنسانية التابعة لبيت الزكاة لا تزال تعبر المعبر، إضافة إلى قافلة تحيا مصر التي تعد أكبر قافلة جاءت إلى معبر رفح؛ حيث وصل عدد الشاحنات إلى 305 شاحنات، إضافة إلى 11 سيارة إسعاف إهداء من بيت الزكاة المصري.

وأشار إلى أنه وفقًا لما أعلنته هيئة الاستعلامات، فإن هناك نحو 3500 شاحنة عبرت معبر رفح المصري من طريقي كرم أبو سالم والعوجة منذ انطلاق الهدنة وحتى مساء أمس، متجهة إلى قطاع غزة.

