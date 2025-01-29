هشام عبد السلام: خطة التعليم الإلكتروني تحتاج لاستثمارات كبيرة| فيديو

قال الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، إن التعليم الإلكتروني بحاجة إلى استثمارات كبيرة حتى يتم تقديمه بطريقة صحيحة وسليمة.

وأضاف خلال لقائه مع أحمد دياب وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدور الحقيقي للجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، بل يتمثل بشكل أساسي في تكوين الشخصية.

وأشار إلى أن التعليم الإلكتروني في جوهره هو المظلة الكبرى التي تجمع التكنولوجيات، حيث أن تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات باتت تستخدم الثورة في هذه التكنولوجيات لتعزيز عملية التعليم والتعلم.

وأوضح هشام عبد السلام، أن الحكومة بدأت في التركيز على التعليم الإلكتروني منذ ما يقرب من 10 سنوات، معقبًا: "الطالب دلوقتي مبقاش نفس الطالب التقليدي اللي كان موجود زمان.. فهو بات يعلم كل شيء".

