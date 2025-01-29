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فى انتظار المعجزة.. سيناريوهات مصير مصر فى مونديال اليد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فى انتظار المعجزة.. سيناريوهات مصير مصر فى مونديال اليد

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
أمينة الدسوقي
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حسمت مبارة مصر أمام فرنسا في بطولة العالم لكرة اليد رقم "29" لصالح المنتخب الفرنسي بنتيجة 34-33 وبعد العودة لتقنية الفيديو تم التأكد من عبور الكرة خط المرمى في آخر 3 جزء من الثانية تحديدا 59:59:07.

سيناريوهات مركز مصر المحتمل فى مونديال اليد

سيناريوهات عدة يواجهها مصير منتخب مصر بعد خسارته أمام فرنسا حيث ينتظر المنتخب تحديد مركزه من الخامس إلى السابع فى بطولة العالم رقم "29" التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويحدد مركز مصر فى مونديال اليد عند المركز الخامس فى حالة فوز البرتغال غدا على ألمانيا فى باقى مباريات ربع النهائى، وفوز الدنمارك على البرازيل منتخب مصر يحصل على المركز الخامس ببطولة العالم.

أما السيناريو الثاني تحصل مصر علي المركز السادس فى حالة هزيمة البرتغال من ألمانيا وفوز الدنمارك وعليه تحصل مصر على المركز السادس.

أما السيناريو الثالث فهو أن تحتل مصر المركز السابع  فى حالة هزيمة البرتغال والدنمارك وعليه يحتل منتخب الفراعنة على المركز السابع. وحجزت المجر المركز الثامن بعد الخسارة من كرواتيا.

قمة مباريات الثمانية الكبار 

ووصفت الصحف الفرنسية تأهل منتخب بلادها على حساب مصر إلى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد 2025 بالمعجزة، نسبة لما حدث في آخر 3 أجزاء من آخر ثانية في الدقائق الـ60 التي تبادل خلالها المنتخبان السيطرة على قمة مباريات الثمانية الكبار.

وفي تقرير أعدته صحيفة ليكيب تقريرها لتغطية أحداث الدقائق الستين بين مصر وفرنسا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد قالت : "خرجت فرنسا فائزة أمام أبطال أفريقيا بعد أن فاجأتهم تسديدة لوكا كاراباتيتش في الثانية الأخيرة..  لقد عانى منتخب فرنسا كثيرًا أمام مصر.. لكنه في النهاية انتصر في أول مباراة حاسمة له منذ خيبة الأمل التي عاشها في أولمبياد باريس 2024".

فيما عبر جيوم جيل، مدرب منتخب فرنسا، فى صحيفة لو باريزيان بعد الفوز على مصر،  "كما هو الحال في ربع نهائي بطولة العالم.. كانت لدينا مباراة مذهلة مع سيناريو مجنون إلى حد ما".

فيما أشارت مونت كارلو إلي تصريحات لوكا كاراباتيتش الذي سجل هدف فوز منتخب فرنسا على مصر في الثانية الأخيرة حيث قال "هذا هو المستوى العالي في كرة اليد.. التفاصيل الصغيرة هي التي تحسم المباريات، لقد كانت المباراة متوترة جدًا، ومنتخب مصر تسبب لنا في بعض المشاكل وقدم مباراة استثنائية، لكننا ما نزال في المنافسة، ولن نستسلم أبدًا".

مبارة تاريخية لمنتخب مصر أمام فرنسا

وقدم منتخب مصر بقيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس باستور مباراة تاريخية، إذ عاد المنتخب من التأخر بفارق 4 أهداف في الشوط الأول إلى تعادل عادل (33-33) قبل ثانية أو أقل على نهاية الشوط الثاني.

وفي الأجزاء الأخيرة من الثانية الأخيرة، سجل منتخب فرنسا هدف الفوز (34-33) على مصر. 

جدير بالذكر أن بطولة العالم لكرة اليد في كرواتيا والنرويج والدنمارك بين 14 يناير و2 فبراير 2025، بمشاركة 32 منتخبًا وصل عددها إلى 8 فقط مع بلوغ الأدوار الإقصائية.

منتخب مصر منتخب مصر لكرة اليد مباراة مصر وفرنسا

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