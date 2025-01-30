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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الدورة الثانية من معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية بدمياط

اياد مصر
اياد مصر
زينب الزغبي
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نظمت وحدة “أيادي مصر” بديوان عام محافظة دمياط برئاسة مروة نبيل، الدورة الثانية من معرض أيادى مصر فى الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ يناير بنادى العاملين بديوان عام المحافظة، بمدينة رأس البر، بمشاركة ٢٦ عارضًا من المجلس القومي للمرأة والمدينة الصديقة للنساء ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة والجمعيات الأهلية والسيدات ورواد الأعمال تحت سن ١٨ عامًا.

وتضمن المعرض الذى جاء بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر العديد من المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية وزينة شهر رمضان. 

وتعمل المحافظة على دعم تلك المعارض وفقًا لرؤية منصة أيادى مصر والتى تُعد منصة للتسويق الإلكتروني أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتحقيق الأهداف المتعلقة بتسويق المنتجات داخل وخارج المحافظة وتشجيع الحرف اليدوية و تعزيز مجالات ريادة الأعمال وتبادل الخبرات بين الصناع والمبدعين.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وبمتابعة من المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

دمياط محافظ دمياط اياد مصر

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