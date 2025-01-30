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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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رياضة

شوبير يشوق جماهير الأهلي بتغريدة مثيرة

جماهير الاهلي
جماهير الاهلي
محمد بدران
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شوق الإعلامي أحمد شوبير، متابعيه من جمهور المارد الأحمر لحلقة اليوم من برنامجه «حارس الأهلي» المذاع على قناة النادي، ملمحًا إلى الإعلان عن صفقة.


وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك Tic Tac 🔥⏳️🚨حلقة خاصة من حارس الأهلي الليلة..الساعة 8️⃣مساء🦅"


وينتظر أن يعلن الأهلي، رسميَا عن تفاصيل التعاقد مع بن شرقي مساء اليوم بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبي، على أن يشارك في التدريبات الجماعية عقب مواجهة مودرن سبورت المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الممتاز.

وتترقب جماهير الأهلي، الإعلان الرسمي عن صفقة بن شرقي، التي يعتبرها عشاق الأحمر سلاحًا مهمًا للفريق خلال مشواره القادم على المستوى المحلي والإفريقي بخلاف كأس العالم المقرر منتصف العام الجاري.

ويستعد الأهلي، لمواجهة مودرن سبورت الأحد المقبل في الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز، وعاد الفريق لاستئناف التدريبات اليوم الخميس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لمدة 48 ساعة لالتقاط الأنفاس.

احمد شوبير الانتقالات الشتوية جماهير الأهلي خبر سار

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