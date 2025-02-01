محافظ أسوان يقرر فتح باب الترخيص لـ5سيارات بين معبد أبوسمبل وقرية المستقبل

قرر اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان فتح باب الترخيص لعدد 5 سيارات للعمل على خط سير معبدى رمسيس الثانى وقرية المستقبل بمدينة أبو سمبل السياحية، وهو المطلب الذى تقدم به أهالى المدينة للمحافظ أثناء جولته الميدانية ولقاؤه بهم .

يأتي ذلك فى ظل النهج الجديد الذى تسير عليه المحافظة بسرعة وضع الحلول الفورية والعاجلة للمطالب والمشاكل الجماهيرية التى يقوم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان برصدها والتعرف عليها من المواطنين أثناء جولاته الميدانية بمختلف المدن والمراكز أو خلال اللقاءات الدورية بهم.

ووجه المحافظ بأن يتم منح الترخيص للعمل بهذا الخط بالقرعة العلنية داخل ديوان عام المحافظة وبإشراف السكرتير العام المساعد ، وطبقاً للشروط المعلن عنها سابقاً وللضوابط المنظمة من أجل تحقيق الشفافية الكاملة بين المتقدمين للحصول على الترخيص .

من جانبها أوضحت نسمة ناجح مدير إدارة المواقف بأنه بناءاً على التنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية سيد سعدى فقد تم عقد إجتماع لمجلس الإدارة بشأن إحتياج أهالى المدينة لعدد 5 سيارات تعمل على خط سير داخلى المعبد / قرية المستقبل .

ولفتت إلى أنه يوجد بالفعل عدد 5 سيارات مرخص لها بالعمل على هذا الخط ، ولكن العدد يعتبر غير كافى للعمل داخل مدينة أبو سمبل نظراً لطبيعة المدينة السياحية، وفى ظل توافد الأفواج والزائرين عليها، لذا فقد أصدر المحافظ تعليماته بفتح الباب لزيادة العدد بـ 5 سيارات إضافية لخدمة أهالى المدينة والمترددين عليها .

على جانب أخر نجحت حملة مكبرة فى ضبط كمية من الفسيخ غير الصالح للإستهلاك الآدمى بإجمالى 2500 كجم حيث عثر بداخله ديدان وحشرات طبقاً لتقرير الصحة والطب البيطرى ، وتم إعدامها ، مع تحرير محضر رقم 181 لسنة 2025 ، وغلق المكان الذى تم ضبط هذه الكمية من الفسيخ ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صاحبه.

وقد شهدت الحملة مشاركة لممثلى جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى وإدارة التراخيص بالوحدة المحلية .