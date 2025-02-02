القومى للاتصالات يكشف طريقة لمعرفة ما إذا كان التليفون معتمد من عدمه

تحدث المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل تعطيل أجهزة التليفون المحمول غير المطابقة للمواصفات والمعايير.

وقال المهندس محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ان أي شخص يستخدم معدة يجب أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وعن طريقة معرفة المواطن أذا كان التليفون معتمدا من عدمه قال: "يمكن للمواطن إدخال الرقم التعريفي الخاص بالجهاز في تطبيق تليفوني وسوف يوضح هل الهاتف معتمد أو لا".

رقم تعريفي

وأشار محمد إبراهيم إلى أن أي تليفون محمول يكون له رقم تعريفي مدون على العلبة، لافتا إلى الدولة اعتمدت معامل دولية كثيرة وتطالب المستورد بشهادة من تلك المعامل للتأكد أن المحمول مطابق للمواصفات".

وتابع: "معدات الاتصال يمكن أن تؤثر على الشبكة أو على الصحة العامة حال كانت غير مطابقة للمواصفات وما نقوله هو تفعيل للقانون وبداية من أول فبراير أي معدات اتصالات جديدة يجب على أي مستخدم التأكد من أن الجهاز مطابق للمواصفات".