محافظ جنوب سيناء يبحث ملفات الشركة المصرية للاتصالات عبر الفيديو كونفرانس

عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وبحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وممثلي الشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بعمل الشركة داخل نطاق المحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة طلبات الشركة بشأن توفيق أوضاع الأراضي التي تستغلها بالمحافظة، حيث تم استعراض الموقف الحالي، والتوصل إلى مجموعة من الإجراءات والحلول العملية التي تسهم في إنهاء هذه الملفات بشكل قانوني ومنظم.

كما تم خلال الاجتماع طرح عدد من المشكلات والعقبات التي تواجه الشركة، خاصة فيما يتعلق بأعمال الربط التي تنفذها على أرض المحافظة، وتم بحث آليات تذليل هذه التحديات بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات.

وأكد محافظ جنوب سيناء استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للشركة، إيمانًا بأهمية المشروعات التي تنفذها باعتبارها من المشروعات القومية، والتي تسهم في دعم البنية التحتية لقطاع وتعزيز جهود التنمية بالمحافظة.