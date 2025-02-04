قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يسجل 2844 دولارا للأوقية.. اعرف سعره وصل كام في مصر الآن
إطلاق نار.. واقعة خطيرة في مباراة كهربا الأولى مع الاتحاد الليبي
الفوز بكل البطولات طموحي.. أحمد حسام يكشف كواليس انضمامه للزمالك
ننشر أسماء المعلمين المقبولين للعمل بالحصة بمنطقة الشرقية الأزهرية
الخروج للضرورة .. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
شبانة يكشف مفاجأة بشأن موقف الأهلي من التجديد للشناوي
بعد واقعة الراقصة بوسي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب الفسق والفجور
أحمد موسى يرد على ليبرمان: «عاوزك تفتكر أبو الغيط لما رفض يسلم عليك»
رئيس الوزراء يطلع على أنشطة مركز إمحوتب للإبداع والتطوير |تفاصيل
من قلب تركيا.. وزير الخارجية: موقف مصر ثابت.. لا لاقتلاع الفلسطينيين والحل في دولة مستقلة
الخارجية: مصر ستقوم بتنظيم مؤتمر دولي بشأن إعادة إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان صني مستعملة سعرها 500 ألف جنيه

نيسان صني موديل 2014
نيسان صني موديل 2014
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في شراءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، نيسان صني موديل 2014، وتنتمي صني لفئة السيارات السيدان .

 نيسان صني موديل 2014 

- مواصفات نيسان صني موديل 2014 الخارجية

 نيسان صني موديل 2014 

تظهر سيارة نيسان صني موديل 2014 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، شبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة نيسان، وتم تثبيت شعار شركة نيسان علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

- محرك نيسان صني موديل 2014

 نيسان صني موديل 2014 

تنقل قوة سيارة نيسان صني موديل 2014 من المحرك إلي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 128 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة نيسان صني موديل 2014 الداخلية

 نيسان صني موديل 2014 

تحتوي مقصورة سيارة نيسان صني موديل 2014 علي الكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من القماش، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في المصابيح والإشارات والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، واضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

- سعر نيسان صني موديل 2014

تتوافر سيارة نيسان صني موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

 نيسان صني موديل 2014 

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.

السيارات السيدان طرازات السيارات محرك نيسان صني مواصفات نيسان صني سعر نيسان صني موديل 2014 سوق السيارات المصري نيسان صني موديل 2014 مقصورة نيسان صني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2025 في 13 محافظة .. ظهرت الآن

محمد صلاح

ليفربول يجدد عقد محمد صلاح

أرشيفية

إلغاء حكم حبس الشيخ محمد أبو بكر في قضية ميار الببلاوي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025 | تداول قوائم الدرجات بـ"فيس بوك"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في 15 محافظة .. درجاتك هنا

إجازات شهر رمضان 2025

بشرى لموظفي الدولة والمدارس.. إليك تفاصيل إجازات شهر رمضان 2025

الشيف الشربيني

مين صاحب الفيلا.. الشيف الشربيني أمام النيابة بسبب خناقة طليقته وابنته

نتيجة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة.. موعد إتاحتها على الموقع الرسمي

ترشيحاتنا

ويتكوف وترامب

مبعوث ترامب: مكان إقامة الفلسطينيين قضية حساسة والعمل جاري على حلها

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: على الدول العربية دعم الحكومة الجديدة في سوريا

الاوضاع في السودان

مجـ.ـزرة في مستشفى .. قصف قوات الدعم السريع يودي بحياة 6 ويصيب 38 في الخرطوم

بالصور

ننشر أسماء المعلمين المقبولين للعمل بالحصة بمنطقة الشرقية الأزهرية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

كارثة .. ما العلاقة بين تنظيف الفم والإصابة بالسكتة الدماغية؟

مخاطر عدم تنظيف الأسنان وتأثيرها على المخ
مخاطر عدم تنظيف الأسنان وتأثيرها على المخ
مخاطر عدم تنظيف الأسنان وتأثيرها على المخ

رمضان 2025 .. عودة نجوم الفن بعد فترة غياب طويلة

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

متعملهاش عصير.. استخدام الطماطم الطرية "المفعصة" تصيبك بمشكلات صحية

مخاطر أستخدام الطماطم الطرية أو المفعصة
مخاطر أستخدام الطماطم الطرية أو المفعصة
مخاطر أستخدام الطماطم الطرية أو المفعصة

فيديو

الطاروطى

منشور على فيسبوك يطالب بالتحقيق مع الشيخ الطاروطي.. ونقابة القراء ترد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

خطوة بخطوة.. كيفية تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

إلغاء الرسوم الجمركية على الهواتف.. ما الحقيقة؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عرض أقل من المتوقع.. ليفربول يصدم محمد صلاح | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المستشار وليد رضوان

المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

المزيد