نيسان صني مستعملة سعرها 500 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في شراءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، نيسان صني موديل 2014، وتنتمي صني لفئة السيارات السيدان .

نيسان صني موديل 2014

- مواصفات نيسان صني موديل 2014 الخارجية

نيسان صني موديل 2014

تظهر سيارة نيسان صني موديل 2014 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، شبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة نيسان، وتم تثبيت شعار شركة نيسان علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

- محرك نيسان صني موديل 2014

نيسان صني موديل 2014

تنقل قوة سيارة نيسان صني موديل 2014 من المحرك إلي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 128 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة نيسان صني موديل 2014 الداخلية

نيسان صني موديل 2014

تحتوي مقصورة سيارة نيسان صني موديل 2014 علي الكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من القماش، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في المصابيح والإشارات والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، واضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

- سعر نيسان صني موديل 2014

تتوافر سيارة نيسان صني موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني موديل 2014

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.