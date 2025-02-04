شاهد| جيتور T2 موديل 2025 العائلية

كشفت شركة جيتور عن طرازها الجديد جيتور T2 موديل 2025، وتنتمي T2 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

جيتور T2 موديل 2025 العائلية

- أبعاد جيتور T2 موديل 2025

جيتور T2 موديل 2025 العائلية

تأتى سيارة جيتور T2 موديل 2025 بطول 4500 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1700 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

- محرك جيتور T2 موديل 2025

جيتور T2 موديل 2025 العائلية

تستمد سيارة جيتور T2 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، وعزم دوران 275 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مكونة من 7 سرعات، وتتسارع من وضع الثبات وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.5 ثانية .

- وسائل الأمان بـ جيتور T2 موديل 2025

جيتور T2 موديل 2025 العائلية

زودت سيارة جيتور T2 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 6 وسائد هوائية موزعة في جميع أنحاء المقصورة، وبها نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) مع توزيع إلكتروني لقوة الفرملة (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC) لتحسين التحكم في السيارة أثناء القيادة، و كاميرا للرؤية الخلفية مع خطوط إرشادية لمساعدة السائق في الركن، وبها نظام مراقبة ضغط الإطارات لضمان السلامة على الطريق، وبها نظام التحكم التكيفي في السرعة (ACC) الذي يحافظ على مسافة آمنة من السيارة الأمامية، ونظام الإنذار من الخروج عن المسار (LDW) مع تصحيح تلقائي للمسار، ونظام الكشف عن النقاط العمياء (BSD) لتحسين الرؤية الجانبية، ونظام مساعدة الركن الذكي (IPA) الذي يساعد في ركن السيارة بسهولة.

- مواصفات جيتور T2 موديل 2025

جيتور T2 موديل 2025 العائلية

تحتيو مقصورة سيارة جيتور T2 موديل 2025 علي الكثير من المميزات من ضمنها، شاشة معلومات تكتلية مقاس 10.25 بوصة مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، وشاشة تعمل باللمس مركزية مقاس 12 بوصة تدعم نظام الترفيه والملاحة، وبها مقاعد جلدية قابلة للتعديل كهربائيًا مع دعم للتدفئة والتهوية، ونظام صوتي عالي الجودة مكون من 8 مكبرات صوت، وبها منافذ شحن USB متوفرة في الأمام والخلف لراحة الركاب، وبها نظام التحكم بالمناخ ثنائي المناطق مع فلتر هواء لتنقية الهواء.

جيتور T2 موديل 2025 العائلية

بالاضافة إلي ان سيارة جيتور T2 موديل 2025 تمتلك أيضا، شبكة أمامية كبيرة تأتي بتصميم سداسي مع تفاصيل كروم لامعة، وبها مصابيح أمامية LED توفر إضاءة قوية وأنيقة، وبها إضاءة نهارية على شكل خطوط ديناميكية، وإطارات كبيرة مقاس 18 بوصة بتصميم رياضي يعزز منظر السيارة، وبها خطوط جانبية ديناميكية تعطي السيارة مظهر رياضي وقوي، وبها نظام فتح الباب بدون مفتاح يضيف لمسة من الرفاهية والتكنولوجيا.