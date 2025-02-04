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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نصائح لتوفير تكاليف صيانة السيارات

نصائح لتوفير تكاليف صيانة السيارات
نصائح لتوفير تكاليف صيانة السيارات
إبراهيم القادري

امتلاك سيارة من الأمور التي تجعل هناك أعباء مالية كبيرة علي مالكها ، وذلك من خلال مجموعة من الالتزامات المالية، من ضمنها نفقات الصيانة، وبالتالي يجب قيادة السيارة بمجموعة من القواعد التي تساعدك علي الحفاظ علي سياراتك وتقلل نفقات الصيانة .

نصائح لتوفير تكاليف صيانة السيارات

وذلك لان تكاليف الصيانة يمكن أن تتراكم مع مرور الوقت بسبب الإهمال في صيانة السيارة بانتظام، ويجب الحفاظ علي أجزاء السيارة الداخلية بحالة جيدة من أجل ضمان عمل محرك السيارة بجودة عالية وبدون أعطال .

- نصائح لتوفير تكاليف صيانة السيارات

نصائح لتوفير تكاليف صيانة السيارات

- راقب سيارتك عند تشغيلها

عندما تبدأ بتشغيل سيارتك صباحاً وأحسست بوجود اهتزاز أو تردد، فهذا يعد من العلامات التي تدل على أن شيئاً ما في السيارة يبدو غير طبيعي، ويجب في هذه الحالة التواصل مع ميكانيكي للتعرف علي سبب العطل وتسارع في إصلاحه قبل تفاقم الأمور .

- الفحوصات الدورية للصيانة

نصائح لتوفير تكاليف صيانة السيارات

من الضروري متابعة صيانة سيارتك بشكل منتظم، وذلك لان الفحوصات الدورية تمنع المشاكل الصغيرة من التحول إلى نفقات كبيرة، وذلك بجانب اتباع جدول خدمة الشركة المصنعة، والتحقق من مستويات السوائل بانتظام، بما في ذلك سائل التبريد وسوائل الفرامل، ويجب فحص الإطارات للتأكد من عدم تآكلها وضغط الهواء المناسب لها .

- استخدام أجزاء أصلية

استخدام الأجزاء الأصلية أمر ضروري للحفاظ على الأداء والكفاءة، وعادة ما تأتي الأجزاء الأصلية مع ضمانات وهي مصممة خصيصًا لسيارتك.

- تابع صيانة سياراتك بنفسك

نصائح لتوفير تكاليف صيانة السيارات

يمكن تنفيذ بعض مهام الصيانة في المنزل، مما يوفر لك تكاليف العمالة .

- تغيير فلاتر الهواء

استبدال فلاتر السيارة يضمن عمل محرك السيارة بكل كفاءة وجودة عالية .

- مراقبة صحة الإطارات

نصائح لتوفير تكاليف صيانة السيارات

تعتبر صيانة الإطارات ضرورية من اجل ضمان سلامة الركاب، وذلك لان الإطارات المنفوخة بشكل صحيح تعزز من كفاءة استهلاك الوقود وتطيل عمرها، وبالتالي يجب التأكد من أنماط التآكل غير المتساوية، وضغط الإطارات المناسب، ومشاكل المحاذاة والتوازن.

- الانضمام إلى خطة صيانة

نصائح لتوفير تكاليف صيانة السيارات

تقدم بعض وكالات السيارات خطط صيانة يمكن أن توفر لك المال على تكاليف الخدمة الدورية. 

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