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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعديل رياضي لأصغر سيارة تويوتا "ياريس GR" بترقيات مميزة | صور

تويوتا ياريس GR
تويوتا ياريس GR
صبري طلبه

استطاعت تويوتا اليابانية، أن تعزز من تواجدها بقوة في عالم السيارات، طوال مسيرتها العريقة في هذا المجال، نسبة إلى تنوع الإصدارات والمحركات القوية، إلى جانب عناصر التصميم الداخلي والخارجي.

وقدمت تويوتا إصدارات متنوعة سواء من فئة السيدان، أو الكروس أوفر، أو فئة الهاتشباك الشهيرة، ومنها الايقونة ياريس، وإذا تحدثنا عن تلك النسخة فلا بد أن نذكر سيارة GR.

تويوتا ياريس GR

وتلعب شركات التعديل العالمية دورًا مميزًا في هذا المجال، بعد أن ظهرت السيارة تويوتا "ياريس GR"، بترقيات مميزة من قبل Result Japan، والتي عملت على إظهار السيارة بمفهوم رياضي مميز. 

تويوتا ياريس GR

جاءت السيارة تويوتا "ياريس GR" بإطلالة أقرب إلى طرازات السوبر كار، بالإضافة إلى تصميم سيارات الرالي، وظهرت السيارة بمفهوم ثنائي الأبواب، مع جناح خلفي "سبويلر" مصنوع من الكاربون فايبر، يعزز من الحركة الديناميكية للهواء.

تويوتا ياريس GR

وتضم السيارة تويوتا "ياريس GR" نظام عادم مزدوج، مع صادم خلفي مزود بلمسات رياضية وفتحات تهوية، بالإضافة إلى عواكس ضوئية، وغطاء محرك معاد تصميمه، إلى جانب صادم أمامي مميز ومتعدد الفتحات الهوائية، والتي تعزز من مقدار التدفق، مع الجانب الرياضي.

تويوتا ياريس GR

وحصلت السيارة تويوتا "ياريس GR" على عتبات جانبية، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي متعدد الأضلاع، وستضم هذه السيارة مجموعة من التجهيزات، والتي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب إطلالة الهاتشباك المميزة بعد حزمة التعديلات الأخيرة.

تويوتا ياريس GR

سعر السيارة تويوتا "ياريس GR" المعدلة 

يشار أن سعر السيارة تويوتا "ياريس GR" المعدلة سيتراوح بين 3800 و7000 دولار أمريكي.

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