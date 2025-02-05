قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 مارس محاكمة الشيف الشربيني وطليقته في الاشتراك مع المتهم بدهس عامل دليفري
بتخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح معارض أهلا رمضان بكفر الشيخ
سفيرة النرويج بالقاهرة: ندعم حل الدولتين ونرفض تهجير الفلسطينيين
شوبير يشوق جمهوره لـ حلقة حارس الأهلي.. اليوم
خالد الغندور: طلب جديد من نادي الزمالك لـ اتحاد الكرة المصري
الدردير: الزمالك ينتظر الرد النهائي من نادي بارادو لحسم صفقة عادل بولبين
غطاء سحابي يغطي سماء القاهرة.. أمطار غزيرة بعد ساعات
الجامعة العربية: القضية الفلسطينية محل إجماع.. ورفض قاطع لمخطط التهجير
الرئيس الفلسطيني وملك الأردن يجددان الرفض الكامل لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين
تغيرات جوية عاجلة.. الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين بشأن الطقس
معارك حاسمة تلوح في الأفق.. الجيش السوداني يقترب من وسط الخرطوم
مفاجأة بشأن التضخم.. الحكومة تعلن زيادة المرتبات خلال أسابيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب محمد الرشيدي: تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين هراءات غير مقبولة

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي
حسن رضوان

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدعاءاته بضرورة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى الأردن ومصر، هراءات غير مقبولة، إذا تمثل تعديا على سيادة الدولة المصرية، وهو أمر غير مقبول كونه يمثل أمنا قوميا لا يمكن المساس به أو حتى مجرد التلويح إليه، فمصر كانت ومازالت وستظل وطن الحضارة والتاريخ وصاحبة حق السيادة على أراضيها، لا تقبل أن يكون أحد وصيا عليها يقرر لها مصيرها ومصير أرضها وشعبها.


وأكد الرشيدي في بيان له منذ قليل، أن ترامب يحاول بهذه الإدعاءات والتهديدات المختلفة على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والمجتمعي الضغط على مصر للقبول بمخطط التهجير القسري للفلسطينيين والتعدي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل كامل، ويشعل فتيل الصراع ويحول الوطن العربي لساحة حرب ودماء.


وشدد عضو مجلس الشيوخ ، على أن مصر ستظل متمسكة موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية والداعم لأهالي غزة وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار والسلام الشامل والعادل والحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري والإقليمي والدولي بشكل كامل، مشيرا إلى أن نجاح جهود مصر في تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار ومحاولاتها للوصول إلى تنفيذ إعادة إعمار غزة أربك حسابات الاحتلال الإسرائيلي وأثار غضب الإدارة الأمريكية.


وأشاد النائب محمد الرشيدي بموقف المملكة العربية السعودية وجميع الدول الرافضة الضغوط الأمريكية ومخطط التهجير القسري للفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية، بما يعني عودة الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة ضد أهالي غزة للاستيلاء على أراضيهم، مطالبا بضرورة توحيد هذه الجهود وتضامن المجتمع الدولي لرفض الممارسات الأمريكية التي تهدد بإشعال النيران في المنطقة وتهدد الأمن الدولي.

مجلس الشيوخ النائب محمد الرشيدي حزب الشعب الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة تعلن أخبارًا سارة للمواطنين .. فيديو

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات في هذا التوقيت| الحكومة تعلن التفاصيل ومفاجأة بشأن التضخم

وزير التربية والتعليم

هتخلص بكرة | التعليم تنفي مد إجازة نصف العام 2025 أسبوعًا

أموال - أرشيفية

استولى على 69 مليون جنيه.. إحالة مسئول بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب الآن في مصر

الشيف الشربيني

معاينة واستجواب الجيران.. تطورات مثيرة حول خناقة طليقة الشيف الشربيني وابنته

عداد الكهرباء

لو عايز تغير عداد الكهرباء باسمك اتبع هذه الخطوات

رسالة موظف دار الأوبرا المنتحر مزورة؟.. ماذا يحدث؟

الرسالة المنسوبة لموظف دار الأوبرا مزورة.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير الأوقاف يعقد الاجتماع التمهيدي لإطلاق المنصة الرقمية

جناح الأزهر

27 كتابًا تتصدر مبيعات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

حكم شراء السلعة بالتقسيط

حكم شراء السلعة بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح

بالصور

محافظ الشرقية: تذليل أي عقبات أمام التوسع في إقامة المستشفيات الخيرية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وفاة صالح العويل.. بدأ مشواره "باللص والكلاب " وياسر جلال أبرز من سانده

صالح العويل
صالح العويل
صالح العويل

زي الجاهز.. طريقة عمل ايس تي بالليمون

ايس تي بالليمون
ايس تي بالليمون
ايس تي بالليمون

شيرين رضا تتصدر مواقع البحث بسبب الفيشاوي.. القصة الكاملة

شيرين رضا وأحمد الفيشاوي
شيرين رضا وأحمد الفيشاوي
شيرين رضا وأحمد الفيشاوي

فيديو

تخزين البطاطس

كيفية تخزين البطاطس نصف مقلية قبل رمضان

ابنة الشيخ محمود الحصري

ياسمين الخيام تكشف أسرارا لأول مرة عن والدها الشيخ الحصري

ام كلثوم

تزوجت لمدة 3 أسابيع فقط.. أسرار عاطفية عاشتها كوكب الشرق

أزمة وفاء عامر

انسحاب ولا طرد ؟ ..وفاء عامر تكشف موقفها من مسلسل سيد الناس الصورة وفاء عامر ومسلسل سيد الناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد