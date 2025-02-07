3 إنذارات | الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

ضربت الغيابات صفوف نادي الزمالك قبل مواجهة فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

وتأكد غياب عبد الله السعيد بسبب شد في عضلة السمانة، وعمر جابر بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمود الونش بسبب آلام البطن، ومحمد شحاتة بسبب تعرضه لنزلة برد، وناصر منسي بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات، وميشالاك لوجهة نظر فنية، وشيكابالا لعدم الجاهزية الفنية، وحمزة المثلوثي بسبب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي، وأحمد حمدي لمواصلة التأهيل.



موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي الليلة في الدوري المصري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الاسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، حيث تقام المباراة على ستاد الجيش المصري ببرج العرب، في تمام الساعة السابعة مساء.