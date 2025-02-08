إصابة 3 أشخاص فى تصادم دراجة بخارية وسيارة بأسوان

تعرض 3 أشخاص مساء الجمعة لاصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة، بطريق السلايمة بمركز إدفو شمال أسوان، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة عند طريق السلامه بحاجر أبو خليفة بمركز إدفو شمال المحافظة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص فى مناطق متفرقه بالجسم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

لقى طفل مصرعة متأثراً بإصابته بحروق من الدرجة الأولى نتيجة محاولة أحد اللصوص سرقة حوش للماشية وإشعال النيران فيه وبداخله الطفل.

تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بنشوب حريق فى أحد الأحواش المخصصة لتربية الماشية فى قرية أقليت التابعة لدائرة المركز، وإصابة طفلين بحروق لتواجدهما فى المكان.

وتبين من التحريات الأولية، أن الحوش ملك لشخص يدعى طاهر .ع . إ من قرية أقليت ونشبت بينه وبين المتهم فى الواقعة مشادة كلامية، قام على أثرها المتهم بمحاولة سرقة رؤوس الماشية من الطرف الآخر وإشعال النيران فى المكان، وكان صاحب حظيرة الماشية يصطحب معه ابنه وابن شقيقته فى المكان، وأدى اشتعال النيران إلى إصابة الطفلين ونقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتوفى فى الحادث الطفل زياد .س . ا ابن شقيقة صاحب الحظيرة ، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للواقعة والتصريح بدفن جثة الطفل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .