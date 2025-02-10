قبل مواجهة مرموش.. ماذا قدم المحترفون المصريون أمام ريال مدريد

يشهد تاريخ مواجهات اللاعبين المصريين أمام نادي ريال مدريد الإسباني، العديد من اللحظات المميزة والأهداف الرائعة.

ومع اقتراب موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، والتي يشارك فيها النجم المصري عمر مرموش، نستعرض أبرز هذه المواجهات:

محمد صلاح: النجم الأبرز

9 مباريات: خاض محمد صلاح 9 مباريات أمام ريال مدريد بقميصي روما وليفربول.

خاض محمد صلاح 9 مباريات أمام ريال مدريد بقميصي روما وليفربول. هدفين وصناعة هدف: تمكن صلاح من تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد.

تمكن صلاح من تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد. نهائيات مؤلمة: خسر صلاح نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أمام ريال مدريد مع ليفربول.

خسر صلاح نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أمام ريال مدريد مع ليفربول. فوز تاريخي: حقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022.

ميدو وزيدان: بصمات مصرية في أوروبا

أحمد حسام ميدو: سجل هدفًا وصنع آخر في شباك ريال مدريد بقميص مارسيليا.

سجل هدفًا وصنع آخر في شباك ريال مدريد بقميص مارسيليا. محمد زيدان: سجل هدفًا رائعًا في شباك ريال مدريد بقميص هامبورج.

لاعبون آخرون:

محمد النني: شارك مع بازل أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

شارك مع بازل أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. حسين الشحات: شارك مع العين الإماراتي أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

شارك مع العين الإماراتي أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية. طارق السعيد: شارك مع أندرلخت البلجيكي أمام ريال مدريد.

شارك مع أندرلخت البلجيكي أمام ريال مدريد. التوأم حسام وإبراهيم حسن: شاركا مع نيوشاتل السويسري أمام ريال مدريد في كأس الاتحاد الأوروبي.

عمر مرموش على أعتاب التاريخ

مع اقتراب موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، يتطلع عمر مرموش، لكتابة فصل جديد في تاريخ مواجهات المصريين مع العملاق الإسباني.

هل ينجح مرموش في تكرار إنجازات أسلافه وتسجيل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ مواجهات المصريين مع ريال مدريد؟.