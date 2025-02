أطباء القاهرة تستضيف فعاليات اليوم العالمي للأمراض النادرة

أعلنت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، انطلاق فعاليات اليوم العالمى للأمراض النادرة ،الخميس 27 فبراير 2025، التى تستضيفها دار الحكمة، برعاية نقابة أطباء القاهرة.

وقالت نقيب أطباء القاهرة، إن فعاليات اليوم العالمي للأمراض النادرة، تهدف لزيادة الوعي بالأمراض غير المعروفه أو التي تم التغاضي عنها، كذلك الدور الذي تقوم به الشبكات الاجتماعية لدعم المصابين بالأمراض النادرة وأفراد أسرهم.

وتتضمن فعاليات المؤتمر الذي يعقد بإشراف للجنة العلمية برئاسة الدكتور هشام فرهود عميد كلية طب الأزهر السابق، توعية الأطباء والمرضي وأسرهم بالأمراض النادرة في مختلف التخصصات لطب الأطفال، و ستشمل الاحتفالية جانب علمي (scientific agenda ) للأطباء و المرضي و جانب ترفيهي (Funday) للمرضى و أسرهم.

وقالت د.ماجي سمير عبد الوهاب، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بمستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش، إن الأمراض النادرة في الأطفال كثيرة ومتعددة وخاصة في مجتمعنا الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من 110 ملايين نسمة , بينما يزيد تعداد الأطفال والشباب حتي عمر 18 سنة عن 40 مليون نسمة.

وأضافت أن التشخيص المبكر للأمراض النادرة هام جدا، ويمكن المريض من تلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب دون أن يتعرض لمضاعفات، تودي في كثير من الأحيان بحياة المريض لذلك يرفع المؤتمر هذا العام شعار “معا نسطيع.. منفردين لا نستطيع Together we can.....Alone we can't”.

ويأتي المؤتمر هذا العام برئاسة شرفية لكل من، الدكتورة شيرين غالب رئيس نقابه القاهرة، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية طب قصر العينى، والدكتور مرتضى الشبراوي، أستاذ طب الأطفال وأمراض الكبد بمستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش، والدكتور طلال عبد العزيز، أستاذ طب الأطفال الطب العسكري، والدكتورة نيهال الكوفي، أستاذ طب الأطفال وأمراض الكبد مستشفى الاطفال الجامعي أبو الريش.