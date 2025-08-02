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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم نظم الأرض: حدوث انفصال في قارة إفريقيا مبالغة وتهويل

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال البروفيسور هشام العسكري، أستاذ علوم نظم الأرض، إن البعض تحدث في الآونة الأخيرة، حول الأخدود الإفريقي، وعن حدوث انفصال في قارة إفريقيا، مشيرا إلى أنه لا ينبغي الحديث وعرض ما يحدث بهذه الطريقة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة "dmc": "ينبغي ألا يكون الحديث بهذا الشكل، فالأصح أن نقول إن هناك حافة في المنطقة وبها حركات تكتونية، وربما بعد ملايين السنوات قد يحدث انفصال".

وتابع: "العملية بها نوعا من المبالغة والتهويل، وأنا ضد ذلك، وفي الوقت نفسه لابد ألا نقلل من الأمر، بمعنى لا نهون ولا نهول، فهناك بعض الأمور التي تحتاج أن ننظر بها ونستعد لها، لأن العلم والمعرفة جزء من أدوات الحلول، لأنه إذا تجاهلت بعض الأمور طول الوقت لن تكون مستعد لها".

نظم الأرض التغيرات المناخية المناخ

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