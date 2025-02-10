رسميا.. الجونة يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

أعلن نادي الجونة الناشط في الدوري المصري، نجاح عملية انتقال النيجيري جوشوا إيجاجي، لصفوف الفريق، بعد غلق باب القيد الشتوي.

وأسدل الستار على نافذة انتقالات شتاء 2025، في بطولة الدورى المصرى الممتاز، في السابعة من مساء السبت الماضي.

ولم يكشف نادي الجونة، عن تفاصيل التعاقد مع جوشوا إيجاجي، واكتفى بنشر ما يلي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “نرحب باللاعب النيجيري جوشوا إيجاجي في الجونة”.

وأبرم الجونة 5 تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذ ضم مروان محسن في صفقة انتقال حر، كما هو الحال بالنسبة لـ عبدالله ياسين، وضم النادى من إنبى اللاعب محمد النحاس ومحمود العالمى من نادى السويس.