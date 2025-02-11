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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تخوف داخل نادي الزمالك بشأن زيزو.. تعرف على السبب

زيزو
زيزو

كشف الإعلامي أمير هشام عن حالة من القلق الشديد داخل نادي الزمالك بشأن مستقبل أحمد مصطفى زيزو، خاصة مع اقتراب نهاية عقده الرسمي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح هشام، خلال برنامجه “بلس 90” على قناة النهار، أن هناك حالة من الغموض حول الجهة التي ستتولى ملف تجديد عقد زيزو، متسائلًا: “هل ستكون اللجنة الفنية، أم ممدوح عباس، أم عائلة العدل هي المسؤولة عن التفاوض مع اللاعب ووالده؟”.

وأشار إلى أن المخاوف تتزايد داخل النادي بشأن احتمالية توصل زيزو لاتفاق مع نادٍ آخر للانتقال إليه مع بداية الموسم المقبل.

كما لفت إلى أن تصريحات أيمن ممدوح عباس، نجل رئيس الزمالك السابق، أثارت حالة من الجدل داخل أروقة النادي وبين الجماهير، حيث فسرها البعض على أنها تلميح لاقتراب اللاعب من الرحيل.

واختتم هشام حديثه مؤكدًا أن موقف زيزو لا يزال غامضًا، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن تجديد عقده مع الزمالك.

الزمالك حسين لبيب زيزو صفقات الزمالك ممدوح عباس

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