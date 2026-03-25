فاتن سعيد تكشف كواليس و أسرار شخصيتها في فيلم «برشامة» | فيديو

كشفت الفنانة فاتن سعيد عن تفاصيل دورها في فيلم "برشامة"، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع "صدى البلد" الإخباري، حيث تحدثت عن طبيعة الشخصية التي تجسدها، وكواليس مشاركتها في العمل الذي بدأ عرضه مؤخرًا تزامنًا مع موسم عيد الفطر المبارك.

وأوضحت فاتن سعيد أنها تقدم خلال أحداث الفيلم شخصية "زينب"، وهي طالبة في المرحلة الثانوية تُعرف بكونها مجتهدة للغاية في المذاكرة، حيث تقضي وقتًا طويلًا في تحصيل دروسها، إلا أنها تواجه أزمة حقيقية عندما تدخل الامتحانات، إذ لا تتمكن من الإجابة بشكل جيد رغم اجتهادها الكبير، وهو ما يضعها في مواقف إنسانية تحمل طابعًا كوميديًا في الوقت ذاته.

وأضافت فاتن أن هذه الشخصية قريبة منها إلى حد كبير، قائلة إنها في حياتها الحقيقية أيضًا تحب المذاكرة وتحرص على الاجتهاد، كما أنها ترفض تمامًا فكرة الغش في الامتحانات، مؤكدة أن التفوق الحقيقي يأتي من الفهم والاجتهاد وليس من الطرق الملتوية.

وأشارت إلى أن ما جذبها للدور هو واقعيته، حيث يعكس شريحة كبيرة من الطلاب الذين يبذلون مجهودًا كبيرًا في الدراسة، لكنهم يعانون من رهبة الامتحانات أو عدم القدرة على التعبير عن معلوماتهم بشكل صحيح، وهو ما يجعل الشخصية إنسانية وقريبة من الجمهور.

فيلم "برشامة" ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية التي تناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالشباب والتعليم، وذلك في إطار ساخر وخفيف. ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، من بينهم هشام ماجد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم السمرة، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، ووليد فواز، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليف مشترك بينه وبين شقيقته شيرين دياب وأحمد الزغبي، بينما يتولى الإنتاج شركتا "سكاي ليميت" و"فيلم سكوير".. وقد انطلق عرضه التجاري في دور السينما يوم وقفة عيد الفطر، .

واختتمت فاتن سعيد حديثها بالتأكيد على سعادتها بالمشاركة في هذا العمل، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تنال الشخصية إعجاب الجمهور، خاصة أنها تحمل رسالة مهمة لكل طالب يعاني من نفس المشكلة، وهي أن الاجتهاد لا يضيع، وأن لكل شخص طريقته الخاصة في النجاح.