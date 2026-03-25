مقتـ.ـل 9 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء أسفرت أيضاً عن إصابة العشرات.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للضحايا ثلاثة قتلى و18 جريحاً في محافظة النبطية، وستة قتلى وخمسة جرحى في محافظة صيدا، و29 جريحاً في محافظة صور.

ومنذ الثاني من مارس أسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل ما لا يقل عن 1072 شخصاً وإصابة 2966 آخرين، بينهم 121 طفلاً و81 امرأة، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية.

وفي وقت سابق، من يوم الأربعاء أفادت وسائل إعلام ، بأن الفصائل اللبنانية مستمرة في تثبيت معادلة الميدان، وأعلنت استهداف 4 دبابات "ميركافا" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقال بيان باسم "المقاومة الإسلامية في لبنان" إنها استهدفت بنى تحتيّة تتبع لـ "جيش" العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة "كتسرين" في الجولان السوريّ المحتلّ بصلية صاروخيّة.