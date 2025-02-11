الشباب والرياضة بالغربية ونادي طنطا يدرسان عودة العمل بحمام السباحة

التقى اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية،اليوم الثلاثاء ،الاستاذ فايز عريبي رئيس نادي طنطا لبحث سبل التعاون لعودة العمل بحمام السباحة مرة أخري ،وذلك في ظل توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتقديم الدعم لكافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية، لتقوم بدورها على أكمل وجه.

تناول رئيس مجلس الإدارة الحديث عن مجهودات مجلس الإدارة بشأن الخدمات والأنشطة المقدمة للأعضاء، ومقترح إقامة مشروع استثماري في جزء من أرض النادي غير المستغلة وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

ووجه وكيل الوزارة بدراسة جميع الطلبات التي قدمها رئيس نادي طنطا، والإفادة بنتائج تلك الدراسات تمهيداً للبدء في تنفيذها وفق الأولويات التي يحتاجها النادي لخدمة الأعضاء.

وأكد على تقديم المديرية لكافة أوجه الدعم لنادي طنطا الرياضي، ولكافة الأندية الرياضية والتي تساهم في بناء جيل من الأبطال يشرف ويرفع اسم المحافظة .

وعلى هامش الزيارة تفقد وكيل الوزارة خلال زيارته الأولي لنادي طنطا الرياضي عدد من المنشآت داخل النادي حيث تفقد ملعب الاسكواش والملعب الاكريليك وقاعات النادي الاجتماعية والأماكن الغير المستغله للعمل علي استغلالها الاستغلال الأمثل وطرح بعض الأفكار لها .