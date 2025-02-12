اليوم.. مفتي الجمهورية يزور جامعة كفر الشيخ

يستقبل الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، صباح اليوم، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك بحضور نواب وقيادات الجامعة.

ويستهل مفتي الجمهورية، خلال زيارته للجامعة، بعقد ندوة حوارية مع طلاب الجامعة في إطار تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة.

وفي سياق متصل، يُناقش الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث إبراهيم محمد جاد الله، في تخصص الفلسفة الإسلامية.

تُعقد المناقشة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب، بحضور الدكتور وليد البحيري، عميد الكلية، والدكتور إبراهيم تركي، أستاذ الفلسفة المتفرغ بكلية الآداب، ووكيل الكلية السابق لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

جدير بالذكر أن رسالة الدكتوراة التي سيتم مناقشتها جاءت تحت عنوان «حركة التجديد في الفكر الشيعي المعاصر .. أحمد الكاتب نموذجًا».