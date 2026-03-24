أبواب الخير تصل إلى 19 مليون مستفيد في كل محافظات مصر

كثّف صندوق تحيا مصر جهوده خلال شهر رمضان الكريم عبر المبادرة الرئاسية أبواب الخير للوصول إلى 19 مليون مستفيد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تأتي هذه الجهود بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المعظم في كافة محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أشار تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن مبادرة أبواب الخير نجحت في تقديم أكثر من 3 ملايين كرتونة من المواد الغذائية الجافة، تم توصيلها حتى أبواب منازل الأسر المستحقة في مختلف المحافظات، كما قدمت 4 ملايين وجبة ساخنة من خلال 115 مطبخًا، و25 مائدة إفطار جماعي للصائمين.

أضاف أن المبادرة وفرت ما يقرب من 300 طنًا من اللحوم، و77 طنًا من الخضروات، و5 أطنان من الفاكهة، و10 أطنان من التمور، و30 طنًا من الأجبان، بما أسهم في تقديم وجبات متكاملة للصائمين طوال شهر رمضان، وذلك بفضل التعاون الوثيق بين الصندوق ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد على التزام الصندوق بتقديم وجبات غذائية صحية وآمنة للصائمين، حيث قام بتعميم أدلة إرشادية متكاملة على كافة المطابخ المشاركة في حملة إفطار صائم، وتركز هذه التوجيهات على تبني أقصى معايير السلامة الغذائية، بما في ذلك الالتزام الصارم بقواعد النظافة الشخصية كارتداء الكمامات والقفازات وأغطية الرأس، وتطبيق بروتوكولات تعقيم دقيقة، لضمان وصول الوجبات إلى الصائمين وفق أعلى مستويات الجودة والاحتراز الصحي.

ولفت عبد الفتاح إلى أن مبادرة أبواب الخير واصلت تنفيذ مهامها اليومية طوال شهر رمضان، وفق خطة دقيقة تعتمد على قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين، مما يسهل عملية التوزيع ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، كما يشارك في الحملة فريق من المتطوعين أصبحوا نموذجًا يُحتذى به في عمل الخير، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشباب هم المحرك الحقيقي لكل مبادرات صندوق تحيا مصر، وتستهدف المبادرة بشكل رئيسي المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام والأطفال بلا مأوى، كما يؤكد الصندوق حرصه على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في المناطق الحدودية والنائية، مثل حلايب وشلاتين، وقرى أسوان، وشمال سيناء.

وفي سياق متصل، استعرض عبد الفتاح حصاد نجاح المعرض الدائم لمبادرة دكان الفرحة الذي استمر طوال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا دوره في إدخال البهجة على الأسر الأولى بالرعاية خلال أيام عيد الفطر، وقد نجح المعرض في إتاحة الفرصة لأكثر من 46 ألف أسرة مستحقة لاختيار ما يناسبهم من الملابس كهدية من الصندوق.

وضمّ المعرض نحو 600 ألف قطعة متنوعة شملت ملابس جديدة، وأحذية، وأواني طهي، ومفروشات، وبطاطين، إلى جانب حقائب المدرسية وألعاب الأطفال، بما ضمن تلبية كافة احتياجات الأسر المستهدفة، كما عبّر المستفيدون عن سعادتهم البالغة باقتناء ملابس العيد الجديدة، مؤكدين أن المبادرة لم تكن مجرد دعم مادي، بل لمسة إنسانية شاركتهم فرحة العيد ورسمت البسمة على وجوه أبنائهم.

مبادرة أبواب الخير لها عظيم الأثر لأنها تلمس حياة المواطن بشكل مباشر خلال شهر رمضان الكريم، حيث توفر المواد الغذائية الجافة، وتوفر الملايين من وجبات الإفطار والسحور للصائمين من خلال توزيع الوجبات الساخنة من الدواجن والأسماك واللحوم، وتأتي المبادرة ضمن اهتمام الصندوق بتكثيف أنشطة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وتوفير الغذاء والكساء والأغطية، فضلًا عن تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج، بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.