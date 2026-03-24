قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاريف : ترامب أسوأ من أوباما .. اتفاق أمريكي محتمل مع إيران يضع إسرائيل في مأزق سياسي وأمني
كوريا الشمالية ترفع سقف التحدي | قوة نووية لا تتوقف تحت قيادة كيم جونغ أون
أبواب الخير تصل إلى 19 مليون مستفيد في كل محافظات مصر
أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء بتطبيق العمل من المنزل بسبب سوء الأحوال الجوية
ائتلاف أولياء أمور مصر: تعليق الدراسة قرار صائب لضمان سلامة الطلاب والمعلمين
جامعة الأزهر: رفع درجة جاهزية جميع المستشفيات بالمحافظات لمواجهة التقلبات الجوية
قائد الفرقة الأمريكية 82 المحمولة جوا تتلقى تعليمات من البنتاجون للانتشار في الشرق الأوسط
انتشار الفرقة 82 المحمولة جوا تمهيدا لاحتمال شن عملية برية في إيران.. تفاصيل
لمواجهة تقلبات الطقس الشديدة.. وزير الصحة يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى
لحسم لقب الدوري.. أجندة مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز
اقتراح بـ إعفاء كامل من الرسوم | شعبة المحمول تزف خبرا سارا لهذه الفئات .. خاص
غذّينا بها الخزان الجوفي | الري: حصد مليونيّ متر مكعب من مياه الأمطار في سيناء والبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

جامعة الأزهر: رفع درجة جاهزية جميع المستشفيات بالمحافظات لمواجهة التقلبات الجوية

أحمد سعيد

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رفع درجة الاستعداد القصوى وتعزيز جاهزية المستشفيات في القاهرة والوجهين البحري والقبلي، للتعامل مع التقلبات الجوية الطارئة التي تمر بها البلاد وفقًا لما حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الدكتور محمود صديق، جاهزية مستشفيات جامعة الأزهر الخمسة للتعامل مع التقلبات الجوية، وتوفير سبل الرعاية الكاملة والاستعداد للطوارئ وتوفير جميع المستلزمات الطبية والعلاجية.

وتُطمئن الجامعة المواطنين وتدعوهم للحفاظ على أنفسهم والتعامل بحذر مع التقلبات الجوية الطارئة حتى تمر بسلام، حفظ الله مصر وأهلها وسائر بلاد العالم. 

وبرعاية من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب؛ شكّلت جامعة الأزهر غرفة عمليات دائمة لمتابعة التطورات وتقدير الموقف، واتخاذ ما فيه مصلحة وسلامة الجميع برئاسة فضيلة رئيس الجامعة الدكتور سلامة داود، وإشراف ومتابعة نوّابه؛ للدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود صديق، وشئون التعليم والطلاب الدكتور سيد بكري، وفرع البنات وشئون الوافدين الدكتور مصطفى عبد الغني، والوجه البحري الدكتور رمضان الصاوي، والوجه القبلي الدكتور محمد عبد المالك، والتواصل المستمر مع العمداء والمسئولين بالجامعة، وإبلاغ الجمهور بالمستجدات.

وكان الجامع الأزهر، أعلن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، توقف جميع الأنشطة والفعاليات بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية بالمحافظات نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة التي تمر بها البلاد يومي الأربعاء والخميس.

وفي السياق ذاته، وجّه الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بتعليق الدراسة حضوريًّا بجميع كليات ومعاهد الجامعة واستمرارها بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) يومي الأربعاء والخميس، الموافقين 25 و26 مارس الجاري، بالكليات التي تتوفر بها منصات للتعليم عن بعد؛ نظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية، وفقاً لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويُستثنى من ذلك الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الجامعي، والعاملون بإدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، وكذا من تقتضي طبيعة عملهم الحضور، وعلى السادة العمداء متابعة الموقف أولاً بأول والتواصل الدائم مع إدارة الجامعة.

يذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن تعليق الدراسة أيضًا غدا وبعد الغد في المعاهد الأزهرية بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن جانبها حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك في بيان رسمي  ، من حالة الطقس غداً ، مؤكدة أن جمهورية مصر العربية تشهد غدا حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء ، يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق ، مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات .

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيانها : إنه سوف يصاحب كل هذه الظواهر نشاط للرياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق

القاهرة الكبرى و الوجه البحري : 18   11

السواحل الشمالية :     16      11

شمال الصعيد       :    20          9

جنوب الصعيد       :    29         14

وشهدت حالة الطقس خلال هذه الأيام تقلبات جوية عديدة، ما بين رياح شديدة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة، وموجة طقس سيئ تعرض لها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

فؤاد الهاشم

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الحد الأدني للأجور

زيادة 30% في الرواتب بهذا الموعد | بشرى عاجلة للموظفين بالدولة

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

هبوط طارئ | الذهب يخسر 130 جنيهًا دفعة واحدة

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يترأس اجتماعا لمناقشة الفرص الاستثمارية لتعظيم الموارد الذاتية

تكريم شاب ببني سويف

لتغيبه عن الحفل بسبب حادث .. مدير مسيحي ببني سويف يكرم حافظًا للقرآن في منزله

محافظ المنوفية

تحديد مسارات لتنظيم سيرالتوك توك بشبين الكوم

بالصور

ما مرض سيلياك .. تعرّف على أعراضه وأسبابه وطرق علاجه

مرض السيلياك
مرض السيلياك
مرض السيلياك

أسهل اكلة .. طريقة عمل المكرونة بالصلصة والبصل للمبتدئات

مكرونة بالصلصة والبصل
مكرونة بالصلصة والبصل
مكرونة بالصلصة والبصل

6 أطعمة يوصى بها كحلول سريعة وآمنة عند هبوط السكر

أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة
أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة
أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية.. نصائح طبية للوقاية وتخفيف الأعراض

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية

فيديو

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد