جامعة الأزهر: رفع درجة جاهزية جميع المستشفيات بالمحافظات لمواجهة التقلبات الجوية

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رفع درجة الاستعداد القصوى وتعزيز جاهزية المستشفيات في القاهرة والوجهين البحري والقبلي، للتعامل مع التقلبات الجوية الطارئة التي تمر بها البلاد وفقًا لما حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

جامعة الأزهر ترفع درجة جاهزية جميع مستشفياتها لمواجهة التقلبات الجوية الطارئة

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الدكتور محمود صديق، جاهزية مستشفيات جامعة الأزهر الخمسة للتعامل مع التقلبات الجوية، وتوفير سبل الرعاية الكاملة والاستعداد للطوارئ وتوفير جميع المستلزمات الطبية والعلاجية.

وتُطمئن الجامعة المواطنين وتدعوهم للحفاظ على أنفسهم والتعامل بحذر مع التقلبات الجوية الطارئة حتى تمر بسلام، حفظ الله مصر وأهلها وسائر بلاد العالم.

وبرعاية من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب؛ شكّلت جامعة الأزهر غرفة عمليات دائمة لمتابعة التطورات وتقدير الموقف، واتخاذ ما فيه مصلحة وسلامة الجميع برئاسة فضيلة رئيس الجامعة الدكتور سلامة داود، وإشراف ومتابعة نوّابه؛ للدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود صديق، وشئون التعليم والطلاب الدكتور سيد بكري، وفرع البنات وشئون الوافدين الدكتور مصطفى عبد الغني، والوجه البحري الدكتور رمضان الصاوي، والوجه القبلي الدكتور محمد عبد المالك، والتواصل المستمر مع العمداء والمسئولين بالجامعة، وإبلاغ الجمهور بالمستجدات.

تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بجامعة الأزهر

وكان الجامع الأزهر، أعلن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، توقف جميع الأنشطة والفعاليات بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية بالمحافظات نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة التي تمر بها البلاد يومي الأربعاء والخميس.

وفي السياق ذاته، وجّه الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بتعليق الدراسة حضوريًّا بجميع كليات ومعاهد الجامعة واستمرارها بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) يومي الأربعاء والخميس، الموافقين 25 و26 مارس الجاري، بالكليات التي تتوفر بها منصات للتعليم عن بعد؛ نظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية، وفقاً لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويُستثنى من ذلك الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الجامعي، والعاملون بإدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، وكذا من تقتضي طبيعة عملهم الحضور، وعلى السادة العمداء متابعة الموقف أولاً بأول والتواصل الدائم مع إدارة الجامعة.

يذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن تعليق الدراسة أيضًا غدا وبعد الغد في المعاهد الأزهرية بسبب سوء الأحوال الجوية.

الأرصاد الجوية تحذر من سوء حالة الطقس غدا

ومن جانبها حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك في بيان رسمي ، من حالة الطقس غداً ، مؤكدة أن جمهورية مصر العربية تشهد غدا حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء ، يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق ، مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات .

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيانها : إنه سوف يصاحب كل هذه الظواهر نشاط للرياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق

درجات الحرارة المتوقعة غدا ماذا أعلنت الأرصاد الجوية ؟

القاهرة الكبرى و الوجه البحري : 18 11

السواحل الشمالية : 16 11

شمال الصعيد : 20 9

جنوب الصعيد : 29 14

وشهدت حالة الطقس خلال هذه الأيام تقلبات جوية عديدة، ما بين رياح شديدة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة، وموجة طقس سيئ تعرض لها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.