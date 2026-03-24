الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

أسعار الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال منتصف تعاملات الثلاثاء 24 مارس 2026، وذلك بعد موجة هبوط عنيفة وصفها متعاملون بأنها “تاريخية”، حيث فقد المعدن الأصفر جزءًا كبيرًا من قيمته خلال الأيام الماضية، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا في الصاغة.

ويأتي هذا الهدوء المؤقت في سعر الذهب اليوم في مصر بعد تراجع حاد ضرب الأسواق، دفع الكثير من المستثمرين والمواطنين إلى إعادة حساباتهم، وسط حالة من الترقب الشديد لأي تحركات جديدة قد تشهدها الأسعار خلال الأيام المقبلة.

أسعار الذهب الآن

سعر الذهب عيار 21

تكبد سعر الذهب اليوم في مصر خسائر قوية خلال الفترة الأخيرة، حيث فقد عيار 21 نحو 800  جنيه مقارنة بأعلى مستوى سجله عند 7650 جنيهًا قبل أيام قليلة، ليستقر حاليًا عند مستويات أقل بكثير.

وسجل عيار 21 نحو 6850 جنيهًا للبيع و6730 جنيهًا للشراء، بينما يصل السعر إلى قرابة 6900 جنيه عند إضافة المصنعية، ما يعكس حجم التراجع الكبير الذي شهده السوق في وقت قياسي.

ويُعد هذا العيار المؤشر الرئيسي لحركة سعر الذهب اليوم في مصر، نظرًا لاعتماد شريحة كبيرة من المواطنين عليه في عمليات البيع والشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أحدث مستويات سعر الذهب اليوم في مصر وفق التحديثات الأخيرة كالتالي:

عيار 24: 7830 جنيهًا للبيع و7690 جنيهًا للشراء

عيار 21: 6850 جنيهًا للبيع و6730 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5870 جنيهًا للبيع و5770 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4565 جنيهًا للبيع و4485 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 54800 جنيه للبيع و53840 جنيهًا للشراء

الأونصة بالجنيه: 243495 جنيهًا للبيع و239230 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 4440.1 دولار

كما سجل ما يُعرف بـ"دولار الصاغة" نحو 54.84 جنيه، مقارنة بـ 52.39 جنيه في البنوك، وهو عامل مهم في تحديد اتجاه سعر الذهب اليوم في مصر محليًا.

استقرار حذر بعد موجة هبوط

رغم هذا الاستقرار الظاهري، فإن سعر الذهب اليوم في مصر لا يزال تحت ضغط واضح نتيجة التراجعات الأخيرة، حيث يترقب السوق أي مؤشرات جديدة سواء من الداخل أو من الأسواق العالمية.

هذا الاستقرار لا يعني انتهاء موجة الهبوط، بل قد يكون مجرد مرحلة مؤقتة قبل تحركات جديدة صعودًا أو هبوطًا.

تأثير الأسعار العالمية على السوق

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية، حيث سجلت الأوقية نحو 4440 دولارًا، وهو مستوى أقل من ذروتها السابقة، ما يعكس استمرار الضغوط على المعدن الأصفر عالميًا.

وترتبط حركة الذهب في مصر بشكل مباشر بالسوق العالمية، خاصة مع تأثره بعوامل مثل قوة الدولار الأمريكي، وتحركات أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية.

أسباب التراجع الحاد في الأسعار

يرى خبراء أن الانخفاض الكبير في سعر الذهب اليوم في مصر يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:

  • ارتفاع الدولار عالميًا
  • تشديد السياسات النقدية وارتفاع أسعار الفائدة
  • تراجع الطلب الاستثماري على الذهب
  • عمليات جني أرباح بعد موجات صعود قوية
  • تحول السيولة نحو أسواق أخرى مثل الطاقة

وقد تزامنت هذه العوامل معًا، ما أدى إلى موجة هبوط قوية خلال فترة قصيرة.

سعر الذهب

هل الوقت مناسب للشراء؟

أثار التراجع الكبير في سعر الذهب اليوم في مصر تساؤلات واسعة حول أفضل توقيت للشراء، خاصة مع هذه الانخفاضات الحادة.

 الأسعار الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء على المدى الطويل، خاصة لمن يسعى إلى الادخار، في حين يفضل آخرون الانتظار حتى تتضح اتجاهات السوق بشكل أكبر.

الذهب كملاذ آمن رغم التقلبات

رغم التراجع، لا يزال سعر الذهب اليوم في مصر يعكس أهمية المعدن الأصفر كأداة للتحوط، حيث يلجأ إليه الكثيرون لحماية مدخراتهم من التضخم والتقلبات الاقتصادية.

ويظل  الذهب استثمارًا طويل الأجل، حتى مع التقلبات قصيرة المدى التي يشهدها السوق حاليًا.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم الذهب سعر الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم

