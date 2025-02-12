نائب برلماني ببني سويف: نرفض أي محاولة لتحويل مصر إلى ساحة لتصفية القضية الفلسطينية

قال الدكتور عبدالله علي مبروك عضو مجلس النواب ببني سويف والأمين المساعد لأمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الموقف المصري ثابت وراسخ في رفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين، ويرفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الحق الفلسطيني.

وشدد"مبروك" على أن مصر تقف بشجاعة في وجه هذه المخططات، إذ أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا أن الدعوة إلي تهجير الفلسطينين إلى سيناء خط أحمر لا يمكن تجاوزه، هذا الموقف ليس فقط تعبيرًا عن التزامنا بحقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضًا حماية لمصالحنا الوطنية وأمننا القومي.

وأضاف:"مبروك" نرفض أي محاولة لتحويل مصر إلى ساحة لتصفية القضية الفلسطينية، منددا باجتزاء بعض وسائل الإعلام لتصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله، وتصديرها في غير سياقها، على عكس حقيقة التعاون المصري الأردني من أجل القضية الفلسطينية".

وأشار "مبروك"في لقائه والصحفيين اليوم أن مصر تعاملت مع الأزمة بعقلانية ودبلوماسية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي شدد على استعداد مصر للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوصول إلى سلام عادل قائم على حل الدولتين، كما أنها حذّرت منذ بداية الأزمة من أن جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة قد يكون تمهيدًا لتهجير الفلسطينيين قسرًا.

وأوضح “مبروك” أن مصر قدمت رؤية واضحة لحل الأزمة، ترتكز على التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، مؤكدًا أن العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والتصعيد.

ووجّه "مبروك" تحية تقدير للدولة المصرية، ورئيسها، ومؤسساتها، وشعبها، مشيدًا بجهودهم الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.