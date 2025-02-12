قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إضافة خطوط إنتاج.. وزير قطاع الأعمال: جار تطوير شركات القابضة للأدوية
زوجة إحسان الترك تكشف عن تفاصيل حالته الصحية .. خاص
ترامب: بوتين يريد أن تنتهي الحرب وسنعمل على ذلك
ترامب: اجتماعنا الأول مع بوتين في السعودية بمشاركة ولي العهد
صلاح يسجل ويصنع في تعادل ليفربول مع إيفرتون بالبريميرليج
وزير قطاع الأعمال: ليس لدينا شركات خاسرة منذ عام
أحمد عز وأمير كرارة والفخراني.. أبرز الفنانين الغائبين عن الموسم الرمضاني 2025
المقاومة الفلسطينية تدعو إلى مسيرات عالمية رفضًا لمخططات التهجير
«لازم التجّار يحسوا بالمواطنين».. أكاديمي: استقرار أسعار السلع مع قدوم شهر رمضان |فيديو
نيوم السعودي يستأنف مفاوضاته مع زيزو .. والزمالك يضع 50 مليون جنيه للتجديد للاعب
باتشيكو : لن أتنازل عن مستحقاتى من الزمالك
باعوا ابني مرتين.. والد زيزو يفتح النار على مجلس الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب برلماني ببني سويف: نرفض أي محاولة لتحويل مصر إلى ساحة لتصفية القضية الفلسطينية

بني سويف
بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

قال الدكتور عبدالله علي مبروك عضو مجلس النواب ببني سويف والأمين المساعد لأمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الموقف المصري ثابت وراسخ في رفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين، ويرفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الحق الفلسطيني.

وشدد"مبروك"  على أن مصر تقف بشجاعة في وجه هذه المخططات، إذ أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا أن الدعوة إلي تهجير الفلسطينين  إلى سيناء خط أحمر لا يمكن تجاوزه، هذا الموقف ليس فقط تعبيرًا عن التزامنا بحقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضًا حماية لمصالحنا الوطنية وأمننا القومي.

وأضاف:"مبروك" نرفض أي محاولة لتحويل مصر إلى ساحة لتصفية القضية الفلسطينية، منددا باجتزاء بعض وسائل الإعلام لتصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله، وتصديرها في غير سياقها، على عكس حقيقة التعاون المصري الأردني من أجل القضية الفلسطينية".

وأشار "مبروك"في لقائه والصحفيين  اليوم   أن مصر تعاملت مع الأزمة بعقلانية ودبلوماسية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي شدد على استعداد مصر للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوصول إلى سلام عادل قائم على حل الدولتين، كما أنها حذّرت منذ بداية الأزمة من أن جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة قد يكون تمهيدًا لتهجير الفلسطينيين قسرًا.

وأوضح “مبروك” أن مصر قدمت رؤية واضحة لحل الأزمة، ترتكز على التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، مؤكدًا أن العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والتصعيد.

ووجّه "مبروك" تحية تقدير للدولة المصرية، ورئيسها، ومؤسساتها، وشعبها، مشيدًا بجهودهم الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

بني سويف القضية الفلسطسنية عبدالله علي مبروك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنجي مراد

تشييع جنازة الفنانة إنجي مراد في دمشق بعد رحيلها أثناء الولادة.. صور

خناقة فرح الشرقية

المعازيم كسروا القاعة والعريس قلع الحزام ونزل ضرب في أهل العروسة.. تفاصيل خناقة فرح الشرقية | شاهد الفيديو

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها ؟

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

أمطار

تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى للمصريين

الأهلي

إصابة خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لنجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الطقس في مصر

أمطار تضرب شمال البلاد والبرودة مستمرة غدا .. وهذا موعد تحسن الطقس

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد عن حالة الطقس غدا الخميس

الفنان كمال أبو رية

خرج سليما.. انقلاب سيارة الفنان كمال أبو رية على وصلة دهشور

ترشيحاتنا

كيك البرتقال

طريقة عمل كيك البرتقال بخطوات بسيطة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا يحدث لجسمك عند شرب اليانسون في الشتاء؟.. وسعر فستان لجين عمران يثير الجدل

طريقة عمل معجنات بالصلصة والجبنة

للفطور.. طريقة عمل معجنات بالصلصة والجبنة للشيف نجلاء الشرشابي

بالصور

أحمد عز وأمير كرارة والفخراني.. أبرز الفنانين الغائبين عن الموسم الرمضاني 2025

كريم عبد العزيز وأحمد عز
كريم عبد العزيز وأحمد عز
كريم عبد العزيز وأحمد عز

مكونات طبيعية.. وصفة فعالة للتخلص من آلام فقرات الرقبة والظهر

مكونات طبيعية.. وصفة فعالة للتخلص من آلام فقرات الرقبة والظهر
مكونات طبيعية.. وصفة فعالة للتخلص من آلام فقرات الرقبة والظهر
مكونات طبيعية.. وصفة فعالة للتخلص من آلام فقرات الرقبة والظهر

بتنفع في سحور رمضان.. طريقة عمل الجبنة القريش بالمنزل

 بتنفع في سحور رمضان.. طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل
 بتنفع في سحور رمضان.. طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل
 بتنفع في سحور رمضان.. طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل

محافظ الشرقية يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ياسمين عبد العزيز

أول رد من ياسمين عبد العزيز بعد شائعة ارتباطها

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025.. هنيدي يفيق من غيبوبته في برومو شهادة معاملة أطفال

مسلسل إخواتي

مسلسلات رمضان 2025.. أحلام تتحقق في برومو مسلسل إخواتي

كروان مشاكل

حجز محاكمة التيك توكر كروان في اتهامه بالإساءة إلى إعلامية شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

المزيد