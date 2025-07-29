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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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يسبب الإغماء والوفاة .. اعرف أعراض الإجهاد الحراري الكاملة

أعراض الإجهاد الحراري
أعراض الإجهاد الحراري
اسماء محمد

يُعدّ التعرّف على أعراض الإجهاد الحراري مُبكرًا أمرًا بالغ الأهمية للعلاج الفعّال والحماية من المضاعفات الخطيرة التى تصل للإغماء والوفاة.

ووفقا لما جاء فى موقع draxe تختلف أعراض الإجهاد الحراري من حالة لأخرى حسب السن والصحة العامة والعادات السلوكية كما قد تظهر الأعراض تدريجيًا وتزداد سوءًا مع استمرار التعرّض للحرارة أو بذل مجهود.

يحدث الإجهاد الحراري عندما يحاول جسمك تبريد نفسه وتشمل العلامات الشائعة ما يلي :

أعراض الإجهاد الحراري

التعرق الشديد : أحد العلامات الأولى، خاصة أثناء أو بعد النشاط البدني.
بشرة باردة ورطبة أو شاحبة: عندما يتم تحويل الدم بعيدًا عن الجلد، قد يبدو لون البشرة شاحبًا وتظهر عليها قشعريرة.
تشنجات العضلات: تحدث غالبًا بسبب فقدان الإلكتروليت من خلال العرق.
الضعف أو التعب: شعور عام بالتعب أو الإرهاق.
الدوخة أو الإغماء أو الدوار: خاصة عند الوقوف.
الغثيان أو القيء: علامة على تأثر الجهاز الهضمي.
الصداع: يوصف عادة بأنه نابض أو مستمر.
ضربات القلب السريعة: علامة على أن القلب يبذل جهدًا أكبر لتبريد الجسم.
البول الداكن : يشير إلى الجفاف وتركيز الفضلات.

علامات محدودة الانتشار 

انخفاض ضغط الدم  وخاصة عند الوقوف
العطش الشديد بشكل مبالغ فيه 
نبض ضعيف وسريع
تنفس سريع وعميق
ارتفاع درجة حرارة الجسم (عادةً ما تكون أكثر من 100 درجة فهرنهايت)
عدم وضوح الرؤية
تورم الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الوذمة الحرارية
تظهر هذه الأعراض غالبًا بعد بذل مجهود بدني طويل في الطقس الحار، مثل ممارسة الرياضة في هذا الجو الحار ، أو بعد البقاء في مكان حار وغير جيد التهوية لفترة طويلة. قد تختلف الأعراض باختلاف العمر ومستوى النشاط والحالة الصحية.

الإجهاد الحراري أعراض الإجهاد الحراري التعرق الشديد تشنجات العضلات الضعف

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يسبب الإغماء والوفاة .. اعرف أعراض الإجهاد الحراري الكاملة

أعراض الإجهاد الحراري
أعراض الإجهاد الحراري
أعراض الإجهاد الحراري

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