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«افتكروني مجنون».. محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانيه بمشاركة مطرب برازيلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«افتكروني مجنون».. محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانيه بمشاركة مطرب برازيلي

محمد رمضان
محمد رمضان
تقى الجيزاوي

روّج محمد رمضان لأحدث أغانيه بعنوان “افتكروني مجنون” بمشاركة المطرب البرازيلي luck muzik والذى من المقرر طرحها مساء اليوم الأربعاء على جميع المنصات.

ونشر محمد رمضان برومو الأغنية عبر حسابه بموقع انستجرام , وكتب معلقا: “افتكروني مجنون بكرا الساعة ٤ ”.

 محمد رمضان أغنية الواد طالع لأبوه

وكان طرح الفنان محمد رمضان أغنية “الواد طالع لأبوه” بمشاركة ابنه بعد انتهاء أزمته القضائية التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.


جاء ذلك بعد أيام من طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "ايه يا قلبي" من كلمات مصطفى حدوته وألحان تاج  ويعتبرها أغنية صيفية.

أغاني محمد رمضان


وتصدر  محمد رمضان ترند موقع “يوتيوب” مرة جديدة من خلال أحدث كليباته “عضمضم”، ليُكمل ثلاثية بصرية مميزة جمعته بالمخرج ومصمم الكليبات محمد يوسف “ديكس”، بعد “الجو حلو” و”أنا أنت”.

وكشف محمد يوسف “ديكس”، مصمم ومخرج الكليبات الثلاثة، أن التجربة اعتمدت بالكامل على تقنيات متطورة في التصميم والإنتاج، هي : المؤثرات البصرية (VFX)، الرسوم ثلاثية الأبعاد (3D CGI)، و الذكاء الاصطناعي (AI) .


وأوضح “ديكس” أنه تم إنشاء مجسّم رقمي خاص بالنجم محمد رمضان، يُستخدم كأداة مرنة في تنفيذ المشاهد والخدع البصرية، ما يتيح إمكانية إنتاج مشاهد خيالية دون الحاجة إلى تصوير تقليدي.


وأشار “ديكس” إلى أن البرامج المستخدمة شملت أدوات متقدمة مثل: Cinema 4D, Substance 3D، Adobe Photoshop، والـ comfyui كل هذه العناصر جرى دمجها لتقديم صورة فنية مختلفة، تسرد قصة بصرية تتجاوز الشكل إلى الإحساس، خاصةً في كليب “أنا أنت”، الذي وصفه ديكس بأنه “قصة من المستقبل تُروى بلغة التكنولوجيا”، مشيرًا إلى إنه كان حريصًا على وجود فكرة مختلفة لكل لكليب خصوصًا لتزامن الـ 3 في نفس الوقت

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