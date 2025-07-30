وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ إلى واشنطن.



ويعقد وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع مسئولى الإدارة الأمريكية، وقيادات وأعضاء الكونجرس، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية-الأمريكية، وتبادل الرؤى ازاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي 27 يوليو 2025، توجّه الوزير إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر دولي رفيع المستوى بالمقرّ الرئيسي للأمم المتحدة، حول التسوية السلمية في فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا الدور المحوري لمصر في الدفع نحو حلول دبلوماسية للأزمة في غزة ووقوفها الدائم إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين



خلال أولى فعالياته في نيويورك يوم الأحد 27 يوليو، التقى وزير الخارجية بالجالية المصرية في المدينة، حيث أشاد بدورهم الحيوي في دعم العلاقات الثنائية، واستعرض المبادرات الجديدة لتوسيع الخدمات القنصلية عبر التحوّل الرقمي وتيسير إجراءات تحويل الأموال والتعليم والإسكان للمصريين في الخارج، مؤكّدًا أن رعايتهم من أهم أولويات الدولة المصريّة