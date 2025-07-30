عيش البطاطس .. أسهل وصفة لعمل الأكل الصحية

يُعد عيش البطاطس من أفضل أنواع المخبوزات الصحية خاصة لمن يعانون من حساسية الجلوتين وبعض المرضى الذين يتضررون منه مثل حالات اضطراب التوحد.

طريقة عمل عيش البطاطس

نعرض لكم طريقة عمل عيش البطاطس بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وذلك من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير عيش البطاطس:

حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة

بيضة

بيكنج باودر

ردة

سمسم

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل عيش البطاطس



فى بولة يوضع بيضة وملح وفلفل أسود و تخلط المكونات جيداً ثم تضاف حبة البطاطس المسلوقة و المهروسة.

أضيفي بيكنج باودر و تقلب المكونات جيداً حتى تمتزج ويفرد العجين على ردة و يوضع ردة على الوجه حسب الرغبة.



ضعي عيش البطاطس فى الفرن حتى تمام الطهى ثم يقدم ساخنا.

فوائد البطاطس

صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في البطاطس هي نوع خاص يُسمى "النشا المقاوم"، وله فوائد صحية من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

مثل الألياف القابلة للذوبان، يعمل النشا المقاوم في البطاطس كمضاد حيوي، وهي مركبات مفيدة لبكتيريا الأمعاء . ومثل الألياف غير القابلة للذوبان، يمكنه الوقاية من الإمساك ومتلازمة القولون العصبي أو علاجهما.

الوقاية من الأمراض

البطاطس غنية بمضادات الأكسدة، وهي جزيئات تحارب الجذور الحرة وتمنعها من التسبب في تلف خلاياك واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

انخفاض ضغط الدم

قشر البطاطس المخبوزة مصدرٌ غنيٌّ بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وعندما لا يحتوي نظامك الغذائي على ما يكفي من البوتاسيوم، يحتفظ جسمك بكميةٍ زائدةٍ من الصوديوم، ويؤدي الإفراط في تناوله إلى ارتفاع ضغط الدم يمكن لنظامٍ غذائيٍّ غنيٍّ بالبوتاسيوم أن يُساعد في خفض ضغط الدم، وحماية القلب، وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.