مصطفى الفقي: حديث الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية رسالة مختصرة بأن مصر لا تغير مواقفها

أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن القضية الفلسطينية يُعد رسالة مختصرة تفيد بأن مصر لا تغير مواقفها، وأنها على العهد دائمًا، وصاحبة موقف ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف الفقي، في لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن حديث الرئيس السيسي يرد على شائعة خبيثة جدًا انتشرت خلال الأيام الأخيرة في عدد من بلدان العالم، تتهم مصر بأنها شاركت في حصار غزة، موضحًا أن حديث الرئيس بشكل مباشر عن القضية الفلسطينية يكشف أن ما يحدث ليس لنا فيه دخل.

وتابع: "عندما أعلنت فرنسا اعترافها بالدولة الفلسطينية، حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسفيه الموقف، وقال عنه 'كلام فارغ'، موضحًا أن القضية الفلسطينية أكبر وأعمق مما يتخيل البعض، وأن إسرائيل لديها أهداف مبررة. ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يروج لنفسه كحائط سد للشرق الأوسط أمام الغرب، وقد نجح في ذلك."