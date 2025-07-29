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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مناشدة عاجلة من مياه الشرب لسكان محافظة الجيزة | خاص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية الجارحي

ناشد وليد عابدين المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب،المواطنين قاطني محافظة الجيزة الذين تم وصول المياه لهم بضرورة ترشيد استخدام المياه حتي تتمكن من الوصول إلى كل المناطق بالمحافظة.

سبب عدم وصول المياه بعض المناطق

وأوضح وليد عابدين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تأخير وصول المياه لبعض المناطق الاخرى داخل المحافظة يعود إلى الاستهلاك الكبير من المناطق التي عادت لها المياه.

أكد المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب، أن المياه بدأت في العودة إلى العديد من المناطق في محافظة الجيزة.

وأشار المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب، إلى أن المياة ستعود بشكل كامل إلى كافة المناطق خلال 3 ساعات.

أنهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات جزيرة الدهب، وهي من المحطات الرئيسية على مستوى محافظة الجيزة.

محطة محولات جزيرة الدهب

نجحت فى إطلاق التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع وجاري تأمين التغذية الكهربائية للمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب، وفقا لما أعلنته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

انقطاع المياه

وكان قد تسبب الخلل الفني في انسحاب الجهد من إحدى دوائر محطة محولات جزيرة الدهببجهد 220 ك.ف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق صباح الاحدالماضي، شملت العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، مما ترتب عليه تأثر وصول المياه بصورة طبيعية إلى تلك القطاعات.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التأكيد على تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية، وكذلك استمرار الدفع بالمولدات المتنقلة لتقديم الدعم اللازم لحين الانتهاء من كافة الأعمال وتوصيل مصدر التغذية الجديد، واستقرار التغذية الكهربائية فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب بشكل كامل، هذا وتتوجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والتقدير لأهالي المنطقة على مواصلة التعاون وتقديم الدعم والعون للأطقم الفنية العاملة على الأرض.

المياه انقطاع المياه عودة المياه مياه الشرب الكهرباء محطة محولات جزيرة الدهب موعد عودة المياه في الجيزة

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