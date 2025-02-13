الكرملين: روسيا ترحب بمشاركة ترامب في عيد النصر

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الرياض أن اقتراح محتمل للقاء بين بوتين وترامب وهذا ظهر خلال محادثة الرئيسين، مشيرا إلي أن الاستعدادات للقاء بين بوتين وترامب قد تستغرق أسابيع أو أشهر.

ونوه بيسكوف في تصريحات له إلي أن بوتين وترامب لم يناقشا مشاركة أوروبا في تسوية أزمة أوكرانيا ولم يتطرقا إلى الشؤون الأوروبية.

وأشار المتحدث باسم الكرملين أن أوروبا بحاجة إلى التحدث مع واشنطن لتحديد مكانها في حل الأزمة الأوكرانية، لافتا إلي أن واشنطن هي النظير الرئيسي لموسكو في مسائل تسوية الوضع في أوكرانيا.

وأتم تصريحاته قائلا: إذا أرادت الدول الكبرى مشاركة روسيا بعيد يوم النصر فنحن نرحب بها في موسكو وهذا موجه أيضا لترامب.